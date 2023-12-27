İstanbul Bienali’nde yönetim değişikliği
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) 2008’den bu yana İstanbul Bienali Direktörü olan ve 2018’de İKSV Güncel Sanat Projeleri’nin direktörlüğünü de üstlenen Bige Örer, İKSV’deki görevlerinden 15 Ocak 2024 itibarı ile ayrılma kararı aldı.
Örer’in “çalışmalarına farklı projelerde devam etmek üzere” İstanbul Bienali Direktörlüğünden ayrıldığını duyuran İKSV, şöyle dedi:
“Bienale ve İKSV’ye bugüne kadarki katkıları için Bige Örer’e sonsuz teşekkür eder ve bundan sonrası için kendisine başarılar dileriz.
“18. İstanbul Bienali için hazırlıklar, bienal ekibinin koordinasyonunda, planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni direktörün belirlenme sürecine dair duyuru ilerleyen günlerde yapılacak."
Dört sanatçı İstanbul Bienali'ne katılmayacağını açıkladı
Ne olmuştu?
İKSV’nin düzenlediği İstanbul Bienali'nin 18'inci edisyonu 14 Eylül-17 Kasım 2024 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.
Ağustos 2023'te 18. İstanbul Bienali'nin küratörlüğü, daha önce oybirliğiyle göreve getirilen Defne Ayas yerine İngiltereli yazar ve sanat tarihçisi Iwona Blazwick’e verildi. Vakfın bu müdahalesinin ardından danışma kurulunun diğer üyelerinden bağımsız küratör Agustín Pérez Rubio, küratör/sanat tarihçisi Selen Ansen ve Türkiyeli Ermeni sanatçı Sarkis istifa ettiklerini açıkladı.
Blazwick’in küratörlüğü tartışılırken Esra Sarıgedik Öktem’in de Venedik Bienali Türkiye Pavyonu küratörlüğünden istifa etmesi tartışmayı yaygınlaştırdı ve Blazwick'in İKSV Danışma Kurulu'nda da yer alması, süreçte bir çıkar çatışmasının rol oynadığına ilişkin soru işaretleri yarattı.
İKSV, Ayas'ın neden görevden alındığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Artnet.com ise görev değişikliğinin “sansür” tartışmalarını beraberinde getirdiğini yazdı.
Ayas'ın 2015'teki 56. Venedik Bienali'nde küratörlüğünü yaptığı Türkiye Pavyonu'nun sergi kataloğu, insan hakları aktivisti ve bir suikast sonucu öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink'in de eşi olan Rakel Dink'in Ermeni Soykırımı üzerine bir makalesini içeriyordu.
Bu metin Türkiye hükümetince sansürlenince Sarkis, metnin kopyalarını pavyonda bir tabutta sergiledi.
Geçmiş İstanbul Bienallerinin katılımcılarından İKSV'ye açık mektup
Bige Örer hakkında
İstanbul’da doğan Bige Örer, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve sosyoloji alanlarında eğitim gördü.
İKSV’deki çalışma hayatı boyunca İstanbul Bienali’nin 11 edisyonunda görev aldı. Direktörlüğünü üstendiği yıllar içerisinde bienal, sergilenen eser hacmi, yeni mekân keşifleri ve 500 bini aşan izleyici sayıları açısından gelişim gösterdi.
Örer, bienalin çocuklar ve gençler başta olmak üzere daha geniş kitlelere erişmesi için programlara önayak oldu. Zaman Makinesi ile Renkli Bir Gezinti: Çocuklar İçin İstanbul Bienalleri başlıklı çocuk kitabını Süreyyya Evren’le birlikte hazırladı, İstanbul Bienali’nin çocuk kitapları serisini destekledi. Türkiye’nin farklı illerinde ve yurtdışında işbirlikleri geliştirerek bienalin farklı programlarının İstanbul dışında da birçok kişi ve kurumla buluşmasına katkı sağladı.
Örer, İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı ile SaDe Sanatçı Destek Fonu’nun kuruluşunda; Cité des Arts Türkiye Atölyesi Misafir Sanatçı Programı’nın, Venedik Sanat ve Mimarlık Bienallerinde Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunda görev aldı. 2022’de Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’nda Füsun Onur’un Evvel zaman içinde… sergisinin küratörlüğünü üstlendi. (TY)