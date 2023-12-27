İstanbul Bienali’nde yönetim değişikliği

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) 2008’den bu yana İstanbul Bienali Direktörü olan ve 2018’de İKSV Güncel Sanat Projeleri’nin direktörlüğünü de üstlenen Bige Örer, İKSV’deki görevlerinden 15 Ocak 2024 itibarı ile ayrılma kararı aldı.

Örer’in “çalışmalarına farklı projelerde devam etmek üzere” İstanbul Bienali Direktörlüğünden ayrıldığını duyuran İKSV, şöyle dedi:

“Bienale ve İKSV’ye bugüne kadarki katkıları için Bige Örer’e sonsuz teşekkür eder ve bundan sonrası için kendisine başarılar dileriz.

“18. İstanbul Bienali için hazırlıklar, bienal ekibinin koordinasyonunda, planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni direktörün belirlenme sürecine dair duyuru ilerleyen günlerde yapılacak."

Dört sanatçı İstanbul Bienali'ne katılmayacağını açıkladı

Ne olmuştu?

İKSV’nin düzenlediği İstanbul Bienali'nin 18'inci edisyonu 14 Eylül-17 Kasım 2024 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

Ağustos 2023'te 18. İstanbul Bienali'nin küratörlüğü, daha önce oybirliğiyle göreve getirilen Defne Ayas yerine İngiltereli yazar ve sanat tarihçisi Iwona Blazwick’e verildi. Vakfın bu müdahalesinin ardından danışma kurulunun diğer üyelerinden bağımsız küratör Agustín Pérez Rubio, küratör/sanat tarihçisi Selen Ansen ve Türkiyeli Ermeni sanatçı Sarkis istifa ettiklerini açıkladı.

Blazwick’in küratörlüğü tartışılırken Esra Sarıgedik Öktem’in de Venedik Bienali Türkiye Pavyonu küratörlüğünden istifa etmesi tartışmayı yaygınlaştırdı ve Blazwick'in İKSV Danışma Kurulu'nda da yer alması, süreçte bir çıkar çatışmasının rol oynadığına ilişkin soru işaretleri yarattı.

İKSV, Ayas'ın neden görevden alındığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Artnet.com ise görev değişikliğinin “sansür” tartışmalarını beraberinde getirdiğini yazdı.

Ayas'ın 2015'teki 56. Venedik Bienali'nde küratörlüğünü yaptığı Türkiye Pavyonu'nun sergi kataloğu, insan hakları aktivisti ve bir suikast sonucu öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink'in de eşi olan Rakel Dink'in Ermeni Soykırımı üzerine bir makalesini içeriyordu.

Bu metin Türkiye hükümetince sansürlenince Sarkis, metnin kopyalarını pavyonda bir tabutta sergiledi.

Geçmiş İstanbul Bienallerinin katılımcılarından İKSV'ye açık mektup