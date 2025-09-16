İstanbul Bienali 'Üç ayaklı kedi'nin izinde başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 18. İstanbul Bienali, 20 Eylül’de kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bienali mekânları arasında da yer alan Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi’nde düzenlenen basın buluşmasına çok sayıda gazeteci, sanatçı, iş insanı ve sanatsever katıldı.

18. İstanbul Bienali 20 Eylül’de başlıyor

"Bienal ve İstanbul birbirine güç veriyor"

İlk olarak söz alan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı 1987 yılından beri düzenlenen İstanbul Bienali’nin Türkiye ve Dünya’daki karşılığına ilişkin bir konuşma yaptı:

“38 yıldır İstanbul’un sanat yaşamını besleyen Bienal uluslararası sanat gündemine yön veren eğilimleri yansıttı, yeni tartışmalar açtı, şaşırtıcı düşündürücü ifade biçimleri sundu. Her edisyonda Bienal ve İstanbul birbirine güç verdi. Şehrin dokusu dinamizmi Bienale esin kaynağı olurken şehir de Bienal’in kültürünü dünyaya açtı. Bugüne kadar Türkiye ve Dünya’nın dört bir yanından yüzlerce sanatseveri ağırladık, eserlerini sergiledik, onlarca mekanın sanat ile yeniden keşfedilmesini sağladık. Bienal’in yaşamlarımıza sayılarla ölçülenin ötesinde katkıları oldu.”

Eczacıbaşı’nın ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç sanatın belirli bür zümrenin tekelinde olmadan tüm topluma yayılması, her kesimden insanın ifade biçimi haline getirmesi gereken bir unsur olduğuna dikkat çekti. Koç’un ardından Küratör Tohmé söz aldı ve gazetecilerin soruları yanıtlandı.

18. İstanbul Bienali nelere ev sahipliği yapacak?

Üç yıla yayılan bir yapıyla kurgulanan 18. İstanbul Bienali'nin ilk ayağı 20 Eylül–23 Kasım 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bienalin ilk ayağında, dünyanın farklı coğrafyalarından 47 sanatçının eserleri İstanbul'un tarihi dokusu ve dinamik yapısıyla iç içe geçmiş mekânlarda sergilenecek. Bienal, sergilerin yanı sıra canlı performanslar, film gösterimleri, konuşmalardan oluşan bir kamusal programla zenginleşecek.

Bienalin ilk ayağı, 30’u aşkın ülkeden 50’ye yakın sanatçıyı ağırlayacak. 23 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi, “kendini koruma” ve “gelecek olasılıkları” temaları etrafında kurgulanıyor. Üç Ayaklı Kedi başlıklı 18. İstanbul Bienali, 2025, 2026 ve 2027 yıllarında devam edecek.

Beyoğlu-Karaköy hattındaki 8 mekân bienale hazırlanıyor

18.⁠ ⁠İstanbul Bienali'nin rehberli tur programı, ziyaretçilere bienal sergilerini, eğitimlerini 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle tamamlayan, alanında uzman rehberler eşliğinde gezme olanağı sunacak.

İstanbul Bienali mekânlarının ayrıntılarına buradan ulaşılabilir.

İzleyiciler, bienalin en büyük iki mekânı Galata Rum Okulu ve Zihni Han'daki tek mekânlık turlara ek olarak farklı mekânlardaki sergilerin iki ayrı yürüme rotası boyunca keşfedilebileceği, dörder mekânı kapsayan rotalı turlara da katılabilecek.

Rehberli turlarla ilgili ayrıntılı bilgiye bu adresten ulaşılabilir.

"Kültür sanatta erkek iktidarına son verilmeli"

Çocuk ve gençlere yönelik öğrenme programları

Koç Holding'in desteğiyle ve PACE Çocuk Sanat Merkezi işbirliğiyle yürütülen Bienal Öğrenme Programı, çocuklara ve gençlere bienal eserlerini keşfetme ve kendi sanat eserlerini üretme imkânı sunacak. Sergi keşfi ve atölye çalışması olmak üzere iki bölümden oluşan programda katılımcıların, sanatçılardan ilhamla kendi getirdikleri objeleri ileri dönüşümle üç boyutlu sanat eserine dönüştürmesi amaçlanıyor.

Galata Rum Okulu'nda ücretsiz olarak yürütülecek programın ayrıntılarına ve rezervasyon formuna buradan ulaşılabilir.

Christine Tohmé kimdir? Christine Tohmé küratoryal ve kurumsal pratiğinde kültürel üretim, sanat eğitimi ve topluluk inşasıyla ilgileniyor. 1993 yılında kâr amacı gütmeyen Ashkal Alwan derneğini kurdu ve o gün bugündür dernek çatısı altında çalışan çeşitli inisiyatifler aracılığıyla güncel sanat pratiklerini desteklemeye devam ediyor. Bu inisiyatifler arasında, ücretsiz öğrenim imkânı sunan Home Workspace Programme (2011–günümüz) ile çevrimiçi platformlar Perpetual Postponement ve aashra bulunuyor. Küratör olarak Tohmé, Home Works: A Forum on Cultural Practices, Beyrut (2002–günümüz) ve farklı şehirleri kapsayan Şarika (Sharjah) Bienali 13: Tamawuj gibi birçok disiplinlerarası programı tasarladı. Çalışmaları, UNESCO-Şarika (Sharjah) Arap Kültürü Ödülü (2018), CCS Bard Audrey Irmas Küratoryal Mükemmellik Ödülü (2015) ve Prince Claus Ödülü (2006) ile onurlandırıldı. Uluslararası Bienal Derneği ve feminist kültür derneği Haven for Artists’in yönetim kurullarında görev alıyor. Beyrut’ta yaşıyor ve çalışıyor.

