HABER
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2025 08:50
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2025 08:54
1 dk Okuma

İstanbul Başsavcılığı’ndan Sumud Filosu soruşturması

Soruşturmadaki suçlamalardan bazıları şöyle: 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet'.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul Başsavcılığı’ndan Sumud Filosu soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda en az 24 Türkiye vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

İsrail askerleri Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına alarak teknelere el koymuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

Küresel Sumud Filosu: Gemilerimize müdahale başladı
CANLI BLOG
Küresel Sumud Filosu: Gemilerimize müdahale başladı
1 Ekim 2025

(EMK)

 

Haber Yeri
İstanbul
Küresel Sumud Filosu gazze ablukası İsrail
Küresel Sumud Filosu: Sembolik desteğin ötesine geçin, somut adım atın
30 Eylül 2025
/haber/kuresel-sumud-filosu-sembolik-destegin-otesine-gecin-somut-adim-atin-312065
Özel: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli
26 Eylül 2025
/haber/ozel-sumud-filosunu-korumak-icin-deniz-kuvvetleri-harekete-gecirilmeli-311952
İtalya, Küresel Sumud Filosu’na ikinci askeri gemi gönderiyor
25 Eylül 2025
/haber/italya-kuresel-sumud-filosuna-ikinci-askeri-gemi-gonderiyor-311895
