İstanbul Başsavcılığı'ndan “Ailem Güvende” operasyonuna ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, LGBTİ+ dernekleri ve mekanlarının da dahil edildiği “Ailem Güvende” operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, 12 ili kapsayan operasyonda 38 kişi hakkında işlem yapıldığını, altı LGBTİ+ derneği ile 10 işletmenin de aralarında bulunduğu 54 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiğini duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “fuhuş”, “müstehcenlik” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak” suçlamalarıyla yürütülüyor.

Soruşturmanın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler, ihbarlar ve tanık ifadelerine dayandırıldığı belirtildi.

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Savcılık LGBTİ+ derneklerini de soruşturma kapsamına aldı

Başsavcılık açıklamasında, çocukların ve reşit olmayan gençlerin “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında yönlendirildiğine” ilişkin deliller bulunduğunu ileri sürdü.

Savcılık, bazı dernekleri bu faaliyetleri yürütmekle, bazı kişi ve grupları da bu faaliyetleri finanse etmekle ilişkilendirdi. Açıklamada ayrıca “ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti” adı altında istismarda bulunulduğu ve bazı işletmelerin “eğlence faaliyeti görünümünde hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı” iddia edildi.

Başsavcılık, bu iddiaların hangi dernek, kişi ya da işletme bakımından hangi somut delillere dayandığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Operasyonun gerekçesi olarak “çocukların üstün yararının, aile kurumunun ve toplumun ortak ahlaki değerlerinin korunması” gösterildi. Açıklamada Anayasa’nın aile ve çocukların korunmasını düzenleyen 41. maddesine de atıf yapıldı.

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12 ilde operasyon

Başsavcılığa göre 12 ve 13 Eylül’de düzenlenen operasyonlarda 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul’da 20, Ankara’da dört, Çanakkale’de üç, İzmir ve Antalya’da ikişer; Ordu, Elazığ, Balıkesir, Aydın, Kırşehir, Iğdır ve Hatay’da ise birer olmak üzere toplam 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda 38 ev ve iş yeri ile İstanbul’da faaliyet gösteren 10 işletme ve 6 LGBTİ+ derneğinde arama yapıldı.

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26 kişi gözaltında

Başsavcılık 26 kişinin gözaltına alındığını, diğer kişiler hakkındaki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bir işletmenin de ruhsatına aykırı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle mühürlendiği açıklandı.

Başsavcılık, soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

(NÖ)