İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

*Haberde ayrıca Kocasakal'ın 2012'de anadilde savunmaya karşı çıkması, 2016'da HDP'yi eleştirmesi ve 2010'da üniter devlet yapısını savunması gibi geçmiş açıklamalarına yer verildi.

*Baronun üniter yapının, ulus devletin ve Anayasa'nın ilk dört maddesinin savunucusu olacağını belirten Kocasakal, herkesin hakkını kimliğine ve siyasi görüşüne bakmadan koruyacaklarını ifade etti. Kaboğlu, Kocasakal'ı tebrik etti.

*Haliç Kongre Merkezi'nde, YSK denetiminde 172 sandıkla yapılan seçimde, kayıtlı 68 bin 469 avukattan 30 bin 36'sı oy kullandı ve dokuz aday yarıştı. Sonuçların ardından konuşan Kocasakal, baronun geleneksel çizgisine döndüğünü söyledi.

*İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı ve eski baro başkanı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oyla (yüzde 34,05) başkan seçildi. Mevcut başkan İbrahim Kaboğlu 7 bin 22 oy (yüzde 23,38) aldı ve görevi sona erdi.

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı ve eski baro başkanı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak başkan seçildi. Mevcut başkan İbrahim Kaboğlu ise 7 bin 22 oyda kaldı.

ANKA'daki habere göre, yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Genel kurulun ilk gününde adayların konuşmalarının ardından bugün avukatlar sandık başına gitti.

Seçimde eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Hasan Kılıç, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Arife Gökkaya Dinç, Atakan Adem Selanik, Salih Uçar, Metin Üraçin ve Gülbeyaz Karadeniz olmak üzere dokuz aday yarıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetiminde yapılan seçimde 172 sandık kuruldu. Baroya kayıtlı 68 bin 469 avukattan 30 bin 36’sı oy kullandı.

Kocasakal 10 bin 227 oy aldı

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak yüzde 34,05 ile İstanbul Barosu’nun yeni başkanı seçildi. Kocasakal’ın en yakın rakibi olan Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı İbrahim Kaboğlu ise 7 bin 22 oy aldı. Yüzde 23,38 oranında oy alan Kaboğlu’nun başkanlık dönemi sona erdi.

Diğer adayların aldığı oylar şöyle:

Atakan Adem Selanik: 3 bin 809 oy (yüzde 12,68)

Hasan Kılıç: 3 bin 557 oy (yüzde 11,84)

Korkut Kanadoğlu: 2 bin 543 oy (yüzde 8,47)

Arife Gökkaya Dinç: bin 477 oy (yüzde 4,92)

Salih Uçar: 713 oy (yüzde 2,37)

Gülbeyaz Karadeniz: 515 oy (yüzde 1,71)

Metin Üraçin: 173 oy (yüzde 0,58)

Kocasakal: “İstanbul Barosu geri döndü”

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından açıklama yapan Kocasakal, İstanbul Barosu’nun “geleneksel çizgisine döndüğünü” söyledi. Kocasakal, baronun bundan sonra üniter yapının, ulus devletin ve Anayasa’nın değiştirilemez ilk dört maddesinin savunucusu olacağını belirtti.

Kocasakal, konuşmasında hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığına da değindi. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını savunan Kocasakal, gücü elinde bulunduranlara hukuku hukuksuz biçimde kullanmamaları çağrısı yaptı.

Baronun bütün avukatların haklarını koruyacağını söyleyen Kocasakal, “Hiç kimsenin kimliğine, siyasi görüşüne bakmaksızın herkesin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz” dedi.

Kocasakal, konuşmasını “Herkese hayırlı ve uğurlu olsun. İstanbul Barosu geri döndü” sözleriyle tamamladı.

Kaboğlu, Kocasakal’ı tebrik etti

Seçim sonuçlarının ardından İbrahim Kaboğlu, Kocasakal’ın yanına giderek kendisini tebrik etti ve başarılar diledi. Kocasakal da Kaboğlu’na teşekkür ederek herkesin başkanı olmaya gayret edeceğini söyledi.

Kocasakal, daha sonra kendisini destekleyen avukatlarla birlikte İzmir Marşı’nı söyledi. Adaylık standında da destekçileriyle bir araya gelen Kocasakal, burada 10. Yıl Marşı’nı söyledi ve “Baroyu geri aldık. Bugünleri de gördük çok şükür” dedi.

İstanbul Barosu sandık başında: 68 bin avukatın oy hakkı var, dokuz aday yarışıyor

Kocasakal’ın geçmiş açıklamaları: Kürtçe savunmaya “hakkın suistimali” dedi İstanbul Barosu’nun yeni başkanı seçilen Ümit Kocasakal, geçmişte Kürtçe savunma hakkı, HDP ve Türkiye’nin siyasi yapısına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Kocasakal’ın farklı tarihlerde yaptığı açıklamalardan bazıları: “Anadilde savunma, hakkın suistimalidir” Kocasakal, 2012’de İstanbul Barosu başkanı olduğu dönemde anadilinde savunma hakkına karşı çıktı. Türkçe bilen kişilerin Kürtçe savunma yapmak istemesini eleştiren Kocasakal, “Anadilde savunma, asla kabul etmiyorum. Bu, hakkın suistimalidir” dedi. HDP’ye yönelik açıklamaları Kocasakal, Haziran 2016’da Antalya’da katıldığı bir seminerde HDP’yi eleştirdi. Partinin barış ve kardeşlik söylemini ve Türkiye partisi olma iddiasını hedef alan açıklamalar yaptı. “Türkiye’nin Yugoslavya haline getirilmesine karşı çıkacağız” Aralık 2010’da Cumhuriyet gazetesinden Leyla Tavşanoğlu’na konuşan Kocasakal, Türkiye’nin üniter devlet yapısını savunarak, “Biz Türkiye’nin bir Yugoslavya haline getirilmesine kesinlikle karşı çıkacağız ve bununla mücadele edeceğiz” dedi. 2026: “İlk dört maddeye kimse dokunamaz” 25 Ekim 2026’da İstanbul Barosu başkanlığına seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada Kocasakal, üniter devlet yapısını, ulus devleti ve Anayasa’nın ilk dört maddesini savunacağını söyledi. Baroyu bu ilkelerin savunucusu olarak konumlandırdı.

(EMK)