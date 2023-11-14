İstanbul Barosu’ndan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na 3235 imza

İstanbul Barosu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyeleriyle ilgili soruşturma başlatılması için topladıkları imzaları Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na iletti.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde bir araya gelen avukatlar, açıklama yaptı.

Eylemde konuşan İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraçoğlu, suç duyurusu metninde İstanbul Barosu’na kayıtlı 3 bin 235 avukatın imzasının yer aldığını söyledi.

Saraçoğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasanın, “Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar/ Mad.153” hükmünü “hiçe saydığını” ifade etti.

"Yargıya müdahale etmekten vazgeçin"

3. Ceza Dairesinin, 153. maddeye rağmen AYM kararını uygulamamasının TCK’nin 257. Maddesi “görevin kötüye kullanılması” ve TCK’nin 109. Maddesi “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu” oluşturduğunu ifade eden Saraçoğlu, şöyle devam etti:

“Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının üstünde hukukun mutlak egemenliğinin bulunmasını, yasa koyucunun da her zaman Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile kendisini bağlı saymasını gerektirir.

Bu bağlamda yasa koyucunun yasal düzenlemelerin yapılması sırasında yaparken ki takdir yetkisi, sınırsız ve keyfi olmayıp, hukuk devleti ilkeleriyle sınırlıdır.

Başka bir deyişle hukuk devleti kuralları belirli, bireylerin öncesinde kuralları ve yaptırımlarının öngörülebilir olduğu devlettir. Yürütmenin beğenmediği karar olunca müdahale ettiği sistemde hukuki öngörülebilirlik ve belirlemede yoktur. Böyle bir durum Anayasa’nın değiştirilmez hükümleri içerisindeki hukuk devleti kavramını da temelden sarsar.

Yargının hakemliğe değil, bağımsız ve tarafsız olmaya ihtiyacı vardır. İstanbul Barosu ve burada bulunan meslektaşlarımız adına siyasal erki elinde bulunduranlara sesleniyoruz. Yargıya müdahale etmekten vazgeçin.”

(RT)