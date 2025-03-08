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HABER
Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 12:22
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 12:29
1 dk Okuma

İstanbul Barosu’ndan 8 Mart yasağına karşı dava

“Temel hak ve özgürlükleri keyfi biçimde kısıtlayan söz konusu yasak kararının gerekçesi kabul edilebilirlikten yoksun olup, büsbütün hukuka aykırı niteliktedir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Barosu’ndan 8 Mart yasağına karşı dava
Fotoğraf: Evrim Deniz / bianet

İstanbul Barosu, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 8 Mart’ta düzenlenecek eylem ve etkinlikleri yasaklama kararına karşı dava açtı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, bugün Taksim ve çevresinde yapılması planlanan toplanma ve yürüyüşleri yasaklamasına gerekçe olarak kamu düzeni ve toplumsal barışın korunmasını gösterdi
Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan Taksim ve çevresine yasak
Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan Taksim ve çevresine yasak
7 Mart 2025

Baronun Kadın Hakları Merkezi, yasak kararına dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek anayasal bir haktır: 8 Mart yasaklanamaz.

“Beyoğlu Kaymakamlığı 07.03.2025 tarihli basın açıklaması ile 8 Mart'ta düzenlenecek eylem ve etkinliklerin 'kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet vereceği' gerekçesiyle yasaklandığını açıklamıştır.

“Temel hak ve özgürlükleri keyfi biçimde kısıtlayan söz konusu yasak kararının gerekçesi kabul edilebilirlikten yoksun olup, büsbütün hukuka aykırı niteliktedir. Bu doğrultuda, İstanbul Barosu tarafından hukuka aykırılığı sabit olan yasaklama kararına ilişkin olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle bugün dava açılmıştır.” 

2911 Sayılı Kanun (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) Madde 3'e göre herkes, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Beyoğlu Kaymakamlığı İstanbul Barosu 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu 8 Mart 2025
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/haber/kadinlar-ve-lgbti-lar-sokakta-haklarimizdan-vazgecmiyoruz-305153
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