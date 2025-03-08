İstanbul Barosu’ndan 8 Mart yasağına karşı dava

İstanbul Barosu, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 8 Mart’ta düzenlenecek eylem ve etkinlikleri yasaklama kararına karşı dava açtı.

kamu düzeni ve toplumsal barışın korunmasını gösterdi. Beyoğlu Kaymakamlığı, bugün Taksim ve çevresinde yapılması planlanan toplanma ve yürüyüşleri yasaklamasına gerekçe olarakve

Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan Taksim ve çevresine yasak

Baronun Kadın Hakları Merkezi, yasak kararına dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek anayasal bir haktır: 8 Mart yasaklanamaz.

“Beyoğlu Kaymakamlığı 07.03.2025 tarihli basın açıklaması ile 8 Mart'ta düzenlenecek eylem ve etkinliklerin 'kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet vereceği' gerekçesiyle yasaklandığını açıklamıştır.

“Temel hak ve özgürlükleri keyfi biçimde kısıtlayan söz konusu yasak kararının gerekçesi kabul edilebilirlikten yoksun olup, büsbütün hukuka aykırı niteliktedir. Bu doğrultuda, İstanbul Barosu tarafından hukuka aykırılığı sabit olan yasaklama kararına ilişkin olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle bugün dava açılmıştır.”

2911 Sayılı Kanun (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) Madde 3'e göre herkes, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. (TY)