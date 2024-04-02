İstanbul Barosu: "Zeydan kararı demokrasimizi bir kez daha yaraladı"

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın adaylığının yasal dayanağı olan "memnu hakkının iadesi" kararının AKP’nin “talimatıyla” geri alınmasına İstanbul Barosu'ndan tepki gösterdi.

Sosyla medya platformu "X" hesabından "Halkın İradesine Saygı Duyulmalıdır" başlığıyla yaptığı açıklamada Baro, AKP'nin "halkın iradesini yok saydığı"nı dile getirdi.

HALKIN İRADESİNE SAYGI DUYULMALIDIR



31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre seçmenlerin %55.48’inin oylarını alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah ZEYDAN hakkında verilen memnu hakların geri verilmesi kararına… pic.twitter.com/sqxCNGXpOf — İstanbul Barosu (@istbarosu) April 2, 2024

İstanbul Barosu: "Siyasal iktidar

halkın iradesini yok sayıyor"

Baro açıklamasında "[...] Abdullah Zeydan hakkında verilen memnu hakların geri verilmesi kararına Adalet Bakanlığı’nın yaptığı itiraz sonucu [...] yüzde 27,15 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas’ın seçildiğinin ilan edilmesi, siyasal iktidarın halkın iradesini yok saymasıdır." dedi.

ve "[...] adaylığı kesinleşip ilan edilen Abdullah Zeydan’ın seçim sonrası memnu haklarının iadesi kararının kaldırıldığından bahisle seçilme hakkının elinden alınması[nın] "hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesi" karşısında hükümsüz olduğunu dile getirerek kararın "demokrasimizi bir kez daha yarala[dığını]" dile getirdi.

(AEK)