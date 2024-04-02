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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 23:37
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 09:36
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İstanbul Barosu: "Zeydan kararı demokrasimizi bir kez daha yaraladı"

Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mazbatasının yarısı kadar oy alan AKP adayına verilmesiyle başlayan hukuk ihlallerinin "hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesi"ni ortadan kaldırdığını açıklayan Baro, "siyasal iktidarın halkın iradesini yok sayıyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Barosu: "Zeydan kararı demokrasimizi bir kez daha yaraladı"
İstanbul Barosu avukatları eylemde /İstanbul Barosu

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın adaylığının yasal dayanağı olan "memnu hakkının iadesi" kararının AKP’nin “talimatıyla” geri alınmasına İstanbul Barosu'ndan tepki gösterdi. 

Sosyla medya platformu "X" hesabından "Halkın İradesine Saygı Duyulmalıdır" başlığıyla yaptığı açıklamada Baro, AKP'nin "halkın iradesini yok saydığı"nı dile getirdi. 

İstanbul Barosu: "Siyasal iktidar
halkın iradesini yok sayıyor"

Baro açıklamasında "[...] Abdullah Zeydan hakkında verilen memnu hakların geri verilmesi kararına Adalet Bakanlığı’nın yaptığı itiraz sonucu [...] yüzde 27,15 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas’ın seçildiğinin ilan edilmesi, siyasal iktidarın halkın iradesini yok saymasıdır." dedi. 

ve "[...] adaylığı kesinleşip ilan edilen Abdullah Zeydan’ın seçim sonrası memnu haklarının iadesi kararının kaldırıldığından bahisle seçilme hakkının elinden alınması[nın] "hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesi" karşısında hükümsüz olduğunu dile getirerek kararın "demokrasimizi bir kez daha yarala[dığını]" dile getirdi. 

(AEK)

abdullah zeydan memnu hakların iadesi hukuki güvenlik hakkı
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