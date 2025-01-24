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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 11:16
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2025 12:46
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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı

Fırat Epözdemir’in evinde ve avukatlık ofisinde arama yapıldı. Dava dosyaları arandığı, UYAP e-imzasına da el konuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Fırat Epözdemir dün akşam saatlerinde İstanbul havalimanında gözaltına alındı.

Strasbourg'da katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar toplantısı sonrası Türkiye’ye dönen Epözdemir’in evinde ve ofisinde arama yapıldı. Aramalara katılan avukat Baran Doğan, Epözdemir’in dava dosyalarının tek tek arandığını, UYAP e-imzasına da el konulduğunu söyledi.

Epözdemir’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı ‘PKK/KCK üyelik’ soruşturmasında gözaltına alındığını belirtiliyor.

Epözdemir gözaltına alınmasına İstanbul Barosu “İfadeye çağrılmak yerine gözaltı işlemi uygulanması açıkça hukuka aykırı olup, süreç Baromuzca takip edilmektedir” açıklamasıyla tepki gösterdi. Baro bugün de saat 12.00’de İStanbul Adliyesi'nde eylem ve basın açıklaması yapacak.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerine Suriye'nin kuzeyinde SİHA'lı saldırıda öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili açıklamaları yüzünden soruşturma başlatılmıştı. Yönetim Kurulu'nun görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Fırat Epözdemir hakkında

Avukat, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi.

1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP tarafından İstanbul 2.Bölge milletvekili adayı gösterildi. Özgürlükçü Hukuk Platformu'nun kurucuları arasında. 2010'da kurulan Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nin de kurucu üyesi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
fırat epözdemir
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