ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Şubat 2025 17:12
 ~ Son Güncelleme: 25 Şubat 2025 17:29
2 dk Okuma

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'ndan Koçak: 23 Şubat’ta aldığımız güçle 4 Mart’a hazırlanıyoruz

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Koçak, “Meslektaşlarımız yoğun kar yağışı ve uçuş iptallerine rağmen iradelerinin arkasında durdular. Aynı duruşu 4 Mart’taki duruşmada da sergileyecekler” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'ndan Koçak: 23 Şubat’ta aldığımız güçle 4 Mart’a hazırlanıyoruz

İstanbul Barosu Başkanı Prof. İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösteren baronun Yönetim Kurulu üyesi Avukat Yelda Koçak, “23 Şubat’ta aldığımız güçle, şimdi de 4 Mart’taki ilk duruşmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca sunulan iddianamede, Kaboğlu ve tutuklu yönetim kurulu üyesi Fırat Epözdemir'in de aralarında bulunduğu 11 kişi için "terör örgütü propagandası" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Süreç, İstanbul Barosu’nun Suriye’de öldürülen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’le ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine başlatılan soruşturmaya dayanıyor. Şimdi, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargılama izni verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Eğer izin verilirse dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek ve “terör” davası açılacak.

"4 Mart’ta iradeye sahip çıkacağız"

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Koçak, dava öncesinde bianet’e yaptığı açıklamada meslektaşlarına güçlü bir çağrı yaptı.

“23 Şubat’ta Haliç Kongre Merkezi’nde yaptığımız Olağanüstü Genel Kurul, tarihi bir irade beyanıydı. İstanbul Barosu avukatları, her görüşten meslektaşımız, ortak iradelerini açıkça ortaya koydu: ‘Baromuzun arkasındayız’ dediler.”

Bu sürecin yalnızca İstanbul Barosu’nu değil, tüm hukuk camiasını ilgilendirdiğini vurgulayan Koçak, “Meslektaşlarımız yoğun kar yağışı ve uçuş iptallerine rağmen iradelerinin arkasında durdular. Aynı duruşu 4 Mart’taki duruşmada da sergileyecekler” dedi.

İstanbul Barosu'nun olağanüstü genel kurul kararlarının, Avrupa ve Türkiye’deki barolar tarafından desteklendiğini belirten Koçak, “23 Şubat’ta aldığımız güçle, şimdi de 4 Mart’taki ilk duruşmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Baro başkanları ve hukukçuların desteğini vurgulayan Koçak, "Davaya müdahillik dilekçeleri veriliyor, meslektaşlarımızın duruşma takvimleri İstanbul Barosu’nun davasına göre ayarlanıyor" dedi.

Koçak, tüm avukatları, baro başkanlarını ve hukuk camiasını 4 Mart’ta İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne çağırdı: “Saat 9.30’da hep birlikte olacağız. Bu sadece bir baronun değil, hukuk devletinin sınavıdır.”

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yöneticilere 12 yıla kadar hapis istemi
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yöneticilere 12 yıla kadar hapis istemi
25 Şubat 2025

(EMK)

 

Haber Yeri
İstanbul
insan hakları Yelda Koçak İstanbul Barosu ibrahim kabaoğlu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

Devamını Göster
ilgili haberler
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yöneticilere 12 yıla kadar hapis istemi
25 Şubat 2025
/haber/istanbul-barosu-baskani-ibrahim-kaboglu-ve-yoneticilere-12-yila-kadar-hapis-istemi-304889
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yöneticilere 12 yıla kadar hapis istemi
25 Şubat 2025
/haber/istanbul-barosu-baskani-ibrahim-kaboglu-ve-yoneticilere-12-yila-kadar-hapis-istemi-304889
diğer yazıları
Prof. Dr. Tahsin Yeşildere: Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişi yasal
25 Şubat 2025
Prof. Dr. Tahsin Yeşildere: Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişi yasal
Pınar İlkiz: Bazen çıkış yolu yoktur, dağınık kalmaya izin vermeliyiz
25 Şubat 2025
Pınar İlkiz: Bazen çıkış yolu yoktur, dağınık kalmaya izin vermeliyiz
KADINLARIN GÜNDEMİ
En az üç çocuk, en fazla sıfır kreş
23 Şubat 2025
En az üç çocuk, en fazla sıfır kreş
Anadilinden koparılmaya direnen bir ses: Ayşenur Kolivar
22 Şubat 2025
Anadilinden koparılmaya direnen bir ses: Ayşenur Kolivar
21 ŞUBAT DÜNYA ANADİLİ GÜNÜ
Çiğdem Kılıçgün - Uçar: Anadilim, devletin yarım bıraktığı kimliğim
21 Şubat 2025
Çiğdem Kılıçgün - Uçar: Anadilim, devletin yarım bıraktığı kimliğim
Sayfa Başına Git