İstanbul Barosu yöneticisi Fırat Epözdemir tutuklandı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, 23 Ocak’ta Strasbourg’da katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar toplantısı dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı

Eminiyet işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne “örgüt üyesi olmak” iddiası ve tutuklama talebiyle sevk edilen Epözdemir tutuklandı.

Kaboğlu: Karar Anayasa'yı ihlal ediyor

Fırat Epözdemir'in tutuklanmasının ardından basın açıklaması yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Fırat Epözdemir herhangi bir şüphe durumunda davet edildiği zaman, bir avukat olarak ifadeye gidecek bir kişidir. Buna karşın yakalanması, gözaltına alınması, 2 gün nezarette tutulması ve bugün verilen tutuklama kararı, en başta Anayasa'nın 19. maddesindeki kişi özgürlüğü ve güveliği, 20. maddedeki özel yaşamın gizliliği, 21. maddedeki konut dokunulmazlığı olmak üzere Anayasa hükümlerini ihlal edici niteliktedir" dedi.

"Bir kurgu oluşturulmuş bulunuyor"

“Tutuklamayı gerektiren hiçbir neden bulunmamaktadır” diyen Kaboğlu, “Öyle ki, savcılık aşamasında ifade verirken yöneltilen suçlamalar, hakimlik sorgusunda dile getirilen belgeler, suçlamalar yokmuş gibi yeni birtakım bulgular eklenerek, hakimin gereği düşünüldü başlıklı paragrafında hiç 6 saat boyunda değinilmeyen konular, belgelerde yer almayan ögeler ile bir kurgu oluşturulmuş bulunuyor” diye konuştu.

"Karar baroyu zedelemeye yönelik"

Epözdemir’in bir varsayıma göre tutuklandığını belirten Kaboğlu, “Anayasa'da yer alan tutuklamada ölçülülük ilkesi, hakkın özüne dokunma yasağı ve bu doğrultuda öngörülen tutuklamanın bir seçeneği olarak adli kontrol yolu var iken böyle bir tutuklamanın haksız olduğu aşikar bir biçimde ortaya çıkmaktadır” dedi.

Kararın baronun tüzel kişiliğini zedelemeye yönelik olduğunu vurgulayan Kaboğlu şöyle konuştu:

“10 yıl önce yapılan telefon görüşmeleri, şu tarihte seçim kampanyasında çekilen resimler gibi hep varsayımlar temelinde inşa edilen bir dosya söz konusu. Bu haksızlığın giderilmesi için gerekli adımları atacağız. Biz hukuka inanıyoruz. Kendisinin, ailesinin ve aynı zamanda böyle açıkça Anayasa'ya aykırı bir işlemin İstanbul Barosu'nun tüzel kişiliğini zedelemeye yönelik olduğunu da beyan ediyorum.”

ÖHD: Hukuksuz kararı tanımıyoruz

Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, üyelerinin tutuklanmasını protesto etti. ÖHD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidar talimatıyla mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına yönelik alınan hukuksuz kararı tanımıyoruz. Savunma susmadı susmayacak" dedi.

Üyemiz Av. Fırat Epözdemir’in tutuklanmasına karar verildi. İktidar talimatıyla mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına yönelik alınan hukuksuz kararı tanımıyoruz. Savunma susmadı susmayacak! pic.twitter.com/p9Rs6MJMrH — ÖHD İstanbul (@ohd_istanbul) January 25, 2025

Ayrıca İstanbul Barosu, Fırat Epözdemir'in Sulh Ceza sorgusu devam ederken Sulh Ceza hakimliğinin bulunduğu koridora idari bir karar olduğu ileri sürülerek avukatların alınmadığını duyurdu.

23.01.2025 tarihinde gözaltına alınan Yönetim Kurulu üyemiz Av. Fırat Epözdemir, bugünkü savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Meslektaşımızın Sulh Ceza sorgusu devam etmekte olup, Sulh Ceza hakimliğinin bulunduğu koridora idari… pic.twitter.com/FhpqcSSgwE — İstanbul Barosu (@istbarosu) January 25, 2025

(AD)