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YT: Yayın Tarihi: 07.09.2026 14:15 7 Eylül 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.09.2026 14:40 7 Eylül 2026 14:40
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul Barosu seçime gidiyor: Kimler aday oldu?

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük barolarından İstanbul Barosu'nda avukatlar seçimlere hazırlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Barosu seçime gidiyor: Kimler aday oldu?
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Ekim 2024'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçildi. Ekim 2026 seçimlerine kısa süre kalırkeken, adaylar da hazırlıklarını sürdürüyor.

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu oldu
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu oldu
20 Ekim 2024

Adaylar açıklanıyor

Görev süresi dolacak olan Kaboğlu'nun yeniden aday olması beklenirken İstanbul Barosu'nda başkan adaylarının adı açıklanıyor.

Bu sene Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Cumhuriyetçi Güç Birliği grubunun adayı olarak yarışacak.

İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Genel Kurul Toplantısı sonucunda, oy birliğiyle aday olarak Prof. Dr. Avukat Korkut Kanadoğlu’nu belirledi.

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20 Temmuz 2026

Çağdaş Hukukçular Derneği ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin baro seçimlerde nasıl bir tavır alacağı henüz açıklanmadı. Kaboğlu, ÇHD ve ÖHD'nin açık desteğini almıştı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, eski Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olmuştu.

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9 Ocak 2026

Genel Kurulda Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışmıştı.

Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katılmıştı.

Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Barosu seçim Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu
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