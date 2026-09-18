İstanbul Barosu seçime gidiyor: Beş aday, iki ittifak

İstanbul Barosu'nda seçim 24-25 Ekim'de yapılacak. Mevcut Başkan İbrahim Kaboğlu yeniden aday. Ümit Kocasakal ve Hasan Kılıç ittifaklarla yarışa girecek. Avukatlar Hakları Grubu’nun adayı Korkut Kanadoğlu, Cumhuriyet Avukatları’nın adayı Atakan Selanik oldu. Bağımsız Avukatlar'ın adayı ise Arife Gökkaya Dinç oldu.

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Baro tarafından yapılan açıklamaya göre ilk genel kurul toplantısı 10-11 Ekim'de yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 24-25 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Baroda 68 bin 220 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyor. Son seçim olan 2024'te ise 64 bin 73 kayıtlı avukattan 30 bin 39'u oy kullanmış, katılım yüzde 46,88 olmuştu.

Bu seçimde mevcut Başkan Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, eski Başkan Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu, Av. Hasan Kılıç ve Av. Arife Gökkaya Dinç başkanlık için yarışacak.

2024'te Kaboğlu kazanmıştı

İstanbul Barosu'nun 2024 seçiminde 11 başkan adayı yarışmıştı. Değişim İçin Avukatlar'ın adayı İbrahim Kaboğlu, 7 bin 197 oyla başkan seçilmişti. Kaboğlu'nu 5 bin 537 oyla Hasan Kılıç, 4 bin 993 oyla Avukat Hakları Grubu adayı Mehmet Turgay Bilge takip etmişti. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun iki adayı Filiz Saraç 4 bin 67, Ali Gürbüz ise 3 bin 987 oy almıştı. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Hakan Çatak'ın oyu ise bin 679'du.

Kocasakal için Cumhuriyetçi Güç Birliği

Seçim sürecindeki ilk büyük ittifak Cumhuriyetçi Güç Birliği oldu.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Önce Avukat Grubu ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu (İMAG) bir araya gelerek eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ı ortak aday gösterdi.

İttifakın kurucu isimleri arasında 2024 seçiminde Önce İlke'nin adayı olan Ali Gürbüz, Önce Avukat Grubu'nun adayı Elif Görgülü ve İMAG'ın adayı Hakan Çatak bulunuyor.

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2024'teki oyları neydi?

Kocasakal'ın ittifakında yer alan gruplardan İMAG'ın adayı Hakan Çatak 2024'te bin 679 oy almıştı. Önce İlke'nin iki adayı Ali Gürbüz ve Filiz Saraç ise toplam 8 bin 54 oy almıştı. Öte yandan Önce Avukat Grubu'nun 2024'teki başkan adayı Elif Görgülü'nün aldığı oy bin 937 idi.

Kılıç ve Saraç aynı adayda birleşti

Seçim yarışında ikinci önemli ittifak ise Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi arasında kuruldu.

İki grup, Hasan Kılıç'ın adaylığında birleşti. İki adayın 2024 toplamı yüzde 33. Hasan Kılıç, 2024'te 5 bin 537 oy almıştı. Filiz Saraç ise 4 bin 67 oy almıştı. İki adayın oylarının toplamı 9 bin 604. Bu, 2024'teki 29 bin 106 geçerli oyun yaklaşık yüzde 33'üne denk geliyor.

AHG Kanadoğlu’nu aday gösterdi

Korkut Kanadoğlu, AHG’nin adayı oldu. 10 Eylül'de düzenlenen İstanbul Barosu Adli Yıl Açılış Kokteyli'nde Avukat Hakları Grubu ile Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu bir araya geldi. Kanadoğlu ile birlikte fotoğraf veren gruplar, ilk paylaşımda "Ortak Baro Başkan Adayımız Avukat Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu ile birlikte İstanbul Barosu Adli Yıl Açılış Kokteyli'ndeydik" ifadelerini kullandı.

Ancak paylaşımın açıklaması daha sonra değiştirilerek, "Grubumuzun Baro Başkan Adayı Av. Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU ile birlikte İstanbul Barosu Adli Yıl Açılışı Kokteyli'ndeydik" ifadelerine yer verildi.

Kaboğlu ikinci dönem için yarışıyor

Mevcut Başkan İbrahim Kaboğlu ise Değişim İçin Avukatlar grubunun adayı olarak ikinci kez seçime giriyor. 2024 seçiminde Kaboğlu 7 bin 197 oyla, geçerli oyların yüzde 24,72'sini alarak seçilmişti.

Bağımsız Avukatlar'ın adayı Dinç

Seçimde bir diğer aday Arife Gökkaya Dinç olarak belirlendi. Dinç, Bağımsız Avukatlar grubunun adayı olarak yarışacak.

Bağımsız Avukatlar'ın 2024'teki adayı Abdülhalim Yılmaz bin 143 oy almıştı.

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İttifakların oyları sandığa nasıl yansıyacak?

2024'te Kılıç ve Saraç ayrı adaylardı. Bu kez tek aday olarak Kılıç'ın arkasında birleştiler.

Yine 2024'te Önce İlke ve İMAG ayrı yarışmışken, bu seçimde Kocasakal'ın adaylığında birleştiler.

İstanbul Barosu'nun üye sayısı 2024'ten bu yana arttı. 2024'te 64 bin 73 olan kayıtlı avukat sayısı 2026'da 68 bin 220'ye çıktı.

Sandıkta beş aday

İstanbul Barosu'nda 2026 seçimine girecek adaylar şöyle:

İbrahim Özden Kaboğlu (Mevcut Başkan)— Değişim İçin Avukatlar

Ümit Kocasakal — Cumhuriyetçi Güç Birliği

Hasan Kılıç — Önce İlke Çağdaş Avukatlar + Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi

Osman Korkut Kanadoğlu — Avukat Hakları Grubu

Arife Gökkaya Dinç — Bağımsız Avukatlar

İstanbul Barosu tarafından hazırlanan 2024 seçim sonuçları tablosu.

(FY)