HABER
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 12:21
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 12:39
2 dk Okuma

İstanbul Barosu Sazlıdere'den seslendi: Türkiye artık su fakiri ülkeler arasında

İstanbul Barosu, yeni adli yıl açılışında Kanal İstanbul projesi alanındaki ekolojik yıkıma dikkat çekti. Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Çevre hakkı ve geriye götürülmezlik ilkesi ihlal ediliyor, ekolojik anayasa düzeni tehdit altında" uyarısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Barosu Sazlıdere'den seslendi: Türkiye artık su fakiri ülkeler arasında
Fotoğraf: TMMOB İstanbul / X

İstanbul Barosu, yeni adli yıl açılış etkinlikleri kapsamında "çevresel adalet" temasıyla Kanal İstanbul projesi alanında yer alan Sazlıdere'deydi. Baronun Yönetim Kurulu, Çevre ve İmar Hukuku Komisyonu, baro üyeleriyle birlikte Kanal İstanbul proje bölgesindeki ekolojik tahribatı yerinde gözlemledi.

İstanbul Barosu üyeleri, incelemelerin ardından TOKİ inşaat alanı önünde basın açıklaması yaptı. Burada konuşan İstanbul Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı Gülay Çolak Çalışkan, Türkiye'nin dört bir yanında süren ekolojik yıkımlara dikkat çekti.

"Türkiye artık su fakiri"

Sazlıdere'nin içme suyu havzası ve mera vasfının idari kararlarla ortadan kaldırıldığını hatırlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Korunması gereken bu bölge maalesef doğrudan yürütme organı tarafından kupon arazi olarak görülmektedir. Oysa Türkiye artık su fakiri ülkeler arasında kabul edilmektedir. Bu yaz maalesef kuraklık nedeniyle tarım ürünlerinin hasat edilememesine ve tamamen kurayan nehir ve göllerle bu gerçeği idrak ettik. Artık her bir m3 su, her bir m2 doğal alanın kıymeti tartışmasız olup; özenle korunmalıdır."

Fotoğraf: TMMOB İstanbul / X

"Üç sözleşmeyi birleştirdi"

Ardından söz alan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, bölgenin uluslararası hukuk açısından önemine değindi:

"Bu topraklar hiçbir bölgede, hiçbir devlette olmayan üç sözleşmeyi bir araya getirmiştir. Birincisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ikincisi Akdeniz'in kirlenmeye karşı korunmasına dair Barselona Sözleşmesi, üçüncüsü de Karadeniz'in korunmasına dair Bükreş Sözleşmesi'dir. Bu üç sözleşme dünyanın hiçbir başka bölgesinde bu şekilde buluşmamaktadır."

Kaboğlu, bölgede son 3 ayda yaşanan gelişmelere dikkat çekerek "Uluslararası Sözleşmeler ve anayasımızla güvence altına alınan  çevre hakkı ve geriye götürülmezlik ilkesinin ihlali anlamına gelmekte ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ekolojik anayasa düzenini tehlikeye düşürecek düzeye ulaşmış durumda" uyarısını yaptı.

"Gelecek kuşaklar için koruyalım"

Kaboğlu, son olarak gelecek kuşaklar için çevreyi koruma çağrısı yaptı:

"Bu bölgeye yapılmış, yapılan ve yapılacak olan tüm müdahaleler gelecek kuşakların ekolojik dengesi korunmuş bir ülkede yaşama hakkını ihlal etmektedir. Bu sebeple, İstanbul Barosu olarak yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri ortaya koyma, anayasal çerçevede, hukukun etkin olduğu bir düzeni inşa etme görevimizi yerine getirmek için tüm merkez ve komisyonlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İbrahim Kaboğlu İstanbul Barosu kanal istanbul
Kanal İstanbul: Montrö tartışmalarının gölgesinde uluslararası çevre hukuku rafta
9 Mayıs 2025
/haber/kanal-istanbul-montro-tartismalarinin-golgesinde-uluslararasi-cevre-hukuku-rafta-307279
İPA: İstanbulluların yüzde 77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemiyor
2 Mayıs 2025
/haber/ipa-istanbullularin-yuzde-77-2si-kanal-istanbul-projesini-desteklemiyor-307030
5 SORU / 5 YANIT
Analist Özçelebi: Adeta Kanal İstanbul’a dokunan yanar gibi bir mesaj da veriliyor
30 Nisan 2025
/haber/analist-ozcelebi-adeta-kanal-istanbula-dokunan-yanar-gibi-bir-mesaj-da-veriliyor-306961
BAKANIN ERDOĞAN'LA VİDEO KAYDI
Özgür Özel: "İktidarın, Kanal İstanbul'dan vazgeçildiği sözleri bir kandırmaca"
28 Nisan 2025
/haber/ozgur-ozel-iktidarin-kanal-istanbul-dan-vazgecildigi-sozleri-bir-kandirmaca-306910
Deprem hazırlığı yerine Kanal İstanbul: Fırsat kaçıyor
28 Nisan 2025
/haber/deprem-hazirligi-yerine-kanal-istanbul-firsat-kaciyor-306885
Kanal İstanbul: Bilinmesi gereken 10 gerçek
28 Nisan 2025
/haber/kanal-istanbul-bilinmesi-gereken-10-gercek-306884
Özgür Özel: Hepimiz biliyoruz ki mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbul
26 Nisan 2025
/haber/ozgur-ozel-hepimiz-biliyoruz-ki-mesele-yolsuzluk-degil-kanal-istanbul-306844
İBB Başkanvekili Nuri Aslan gözaltılara karşı Kanal İstanbul'u işaret etti
26 Nisan 2025
/haber/ibb-baskanvekili-nuri-aslan-gozaltilara-karsi-kanal-istanbul-u-isaret-etti-306843
Mahkemeden Kanal İstanbul için hukuki süreci uzatacak karar
18 Şubat 2025
/haber/mahkemeden-kanal-istanbul-icin-hukuki-sureci-uzatacak-karar-304513
Kanal İstanbul güzergahındaki başvurulara İSKİ ve İGDAŞ'tan ret
9 Şubat 2025
/haber/kanal-istanbul-guzergahindaki-basvurulara-iski-ve-igdas-tan-ret-304402
Kanal İstanbul: Montrö tartışmalarının gölgesinde uluslararası çevre hukuku rafta
9 Mayıs 2025
/haber/kanal-istanbul-montro-tartismalarinin-golgesinde-uluslararasi-cevre-hukuku-rafta-307279
İPA: İstanbulluların yüzde 77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemiyor
2 Mayıs 2025
/haber/ipa-istanbullularin-yuzde-77-2si-kanal-istanbul-projesini-desteklemiyor-307030
5 SORU / 5 YANIT
Analist Özçelebi: Adeta Kanal İstanbul’a dokunan yanar gibi bir mesaj da veriliyor
30 Nisan 2025
/haber/analist-ozcelebi-adeta-kanal-istanbula-dokunan-yanar-gibi-bir-mesaj-da-veriliyor-306961
BAKANIN ERDOĞAN'LA VİDEO KAYDI
Özgür Özel: "İktidarın, Kanal İstanbul'dan vazgeçildiği sözleri bir kandırmaca"
28 Nisan 2025
/haber/ozgur-ozel-iktidarin-kanal-istanbul-dan-vazgecildigi-sozleri-bir-kandirmaca-306910
Deprem hazırlığı yerine Kanal İstanbul: Fırsat kaçıyor
28 Nisan 2025
/haber/deprem-hazirligi-yerine-kanal-istanbul-firsat-kaciyor-306885
Kanal İstanbul: Bilinmesi gereken 10 gerçek
28 Nisan 2025
/haber/kanal-istanbul-bilinmesi-gereken-10-gercek-306884
Özgür Özel: Hepimiz biliyoruz ki mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbul
26 Nisan 2025
/haber/ozgur-ozel-hepimiz-biliyoruz-ki-mesele-yolsuzluk-degil-kanal-istanbul-306844
İBB Başkanvekili Nuri Aslan gözaltılara karşı Kanal İstanbul'u işaret etti
26 Nisan 2025
/haber/ibb-baskanvekili-nuri-aslan-gozaltilara-karsi-kanal-istanbul-u-isaret-etti-306843
Mahkemeden Kanal İstanbul için hukuki süreci uzatacak karar
18 Şubat 2025
/haber/mahkemeden-kanal-istanbul-icin-hukuki-sureci-uzatacak-karar-304513
Kanal İstanbul güzergahındaki başvurulara İSKİ ve İGDAŞ'tan ret
9 Şubat 2025
/haber/kanal-istanbul-guzergahindaki-basvurulara-iski-ve-igdas-tan-ret-304402
