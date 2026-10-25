İstanbul Barosu sandık başında: 68 bin avukatın oy hakkı var, dokuz aday yarışıyor

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim organları seçimleri bugün (25 Ekim Pazar) Haliç Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

İstanbul Barosu seçime gidiyor: Beş aday, iki ittifak

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nda 68 bin 220 avukat oy kullanma hakkına sahip. Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Seçimde baro başkanının yanı sıra yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeleri belirlenecek.

Dokuz aday başkanlık için yarışıyor

Mevcut İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olarak yeniden seçime katılıyor.

Eski baro başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal ise Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'nın adayı olarak yarışıyor.

Başkanlık için yarışan adaylar ve grupları şöyle:

- İbrahim Özden Kaboğlu: Değişim İçin Avukatlar Grubu

- Ümit Kocasakal: Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı

- Hasan Kılıç: Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi

- Osman Korkut Kanadoğlu: Avukat Hakları Grubu

- Arife Gökkaya Dinç: Bağımsız Avukatlar Grubu

- Atakan Adem Selanik: Cumhuriyet Avukatları Grubu

- Salih Uçar: Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu

- Metin Üraçin: İstanbul Avukatlar Birliği Grubu

- Gülbeyaz Karadeniz: Bağımsız aday

Genel kurulun ilk gününde gerginlik yaşandı

İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda LGBTİ+ bayrağı açanlara saldırı

24 Ekim Cumartesi günü başlayan genel kurulda adaylar konuşmalarını yaptı. Toplantıda avukatların mesleki sorunları, yargı bağımsızlığı, baroların özerkliği ve hukuk devleti tartışmaları öne çıktı.

Genel kurulun ilk gününde siyasi sloganlar ve salonda açılan bayraklar nedeniyle farklı avukat grupları arasında gerginlik yaşandı.

Bağımsız Avukatlar Grubu'nun adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından LGBTİ+ bayrağı açılması üzerine bazı katılımcılar tepki gösterdi. Sloganların atıldığı salonda gruplar arasında fiziksel arbede yaşandı ve genel kurula yaklaşık 15 dakika ara verildi.

Mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu ise konuşmasında, İstanbul Barosu yönetimine yönelik yargı süreçlerini gündeme getirdi. Baronun hukukun üstünlüğünü savunma görevi nedeniyle yargısal baskıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Baro yönetimine yönelik yargı süreci

İstanbul Barosu beraat etti

İstanbul Barosu seçimleri, mevcut başkan Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerine yönelik yargı süreçlerinin gölgesinde gerçekleştiriliyor.

Baro yönetimi hakkında, Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'e ilişkin açıklama nedeniyle dava açılmıştı.

Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ceza davasında aldığı beraat kararı, seçimlerden kısa süre önce istinaf mahkemesince de onandı.

Baro yönetiminin görevden alınmasına ilişkin hukuk davası ise seçim sürecinde tartışılan başlıklardan biri oldu.

Önceki seçimde katılım yüzde 47'nin altında kalmıştı

İstanbul Barosu'nun 2024 seçimlerinde 64 bin 73 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyordu. Bunlardan 30 bin 39'u sandığa gitmiş, katılım oranı yüzde 46,88 olmuştu.

İbrahim Özden Kaboğlu, 7 bin 197 oy alarak baro başkanlığına seçilmişti.

Bu yıl oy kullanma hakkına sahip avukat sayısı 68 bin 220'ye yükseldi. Böylece iki yılda seçmen sayısı 4 bin 147 kişi arttı.

Seçimde katılım oranının ne olacağı, dokuz adayın yarıştığı başkanlık seçiminin sonucunu belirleyen önemli etkenlerden biri olacak.

Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından sayım başlayacak. İstanbul Barosu'nun 2026–2028 döneminde görev yapacak başkanı ve yönetimi sonuçların kesinleşmesiyle belli olacak.

(FY)