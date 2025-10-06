ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2025 17:15
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2025 18:16
1 dk Okuma

İstanbul Barosu okullarda çocuk haklarını anlatacak

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, “Okulda Çocuk Hakları Uygulayıcı Eğitimi” gerçekleştirdi. Okulların baroya başvurması halinde avukatlar ilgili okullarda aktarım yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul Barosu okullarda çocuk haklarını anlatacak
Fotoğraf: İstanbul Barosu

Çocuk haklarına ilişkin farkındalık yaratmak ve çocukların başvuru mekanizmalarını tanımalarını sağlamak amacıyla harekete geçen İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi “Okulda Çocuk Hakları Uygulayıcı Eğitimi" adlı toplantıyı gerçekleştirdi.

Eğitimin ilk gününde, hak temelli yaklaşımın esasları, çocuk katılımı, çocuğun üstün yararı ve okul ortamında hakların korunmasına ilişkin teorik oturumlar yapıldı.

İkinci gününde ise, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerine göre yapılandırılmış simülasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar, öğrenci, öğretmen ve uygulayıcı rolleriyle senaryolar üzerinden pratik yaparak çocuk haklarının sınıf ortamında nasıl yaşama geçirilebileceğini deneyimledi.

"Düzenleme çocuk adalet sistemindeki sorunları çözmeyecek, derinleştirecek"
"Düzenleme çocuk adalet sistemindeki sorunları çözmeyecek, derinleştirecek"

6 Ekim 2025
6 Ekim 2025

Okullar Çocuk Hakları Merkezi'ne başvurabilecekler

Okulların İstanbul Barosu’na başvurması halinde, Çocuk Hakları Merkezi üyeleri ilgili okullara giderek çocuk haklarına yönelik uygulamalı aktarım gerçekleştirecek. Avukatlar önümüzdeki dönemde her yaş grubuna özel içeriklerle okullarda çocuk hakları eğitimi verecek.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, bu eğitimle birlikte çocuk haklarını yalnızca hukuki alanda değil, okul ekosistemi içinde somut uygulamalarla güçlendirmeyi hedefliyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk adalet sistemi İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi okullar çocuk hakları
