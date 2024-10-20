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Yayın Tarihi: 20 Ekim 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2024 19:45
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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu oldu

İstanbul Barosu Başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Barosu Genel Kurulu, ikinci gününde baro başkanlığı seçimleriyle devam etti.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla seçimi önde tamamladı.

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İbrahim Özden Kaboğlu’nun listesi şöyle:

Yönetim Kurulu adayları: Metin İriz, Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Mehmedali Barış Beşli, Ahmet Ergin, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekim Bilen Selimoğlu, Bengisu Kadı Çavdar

Denetleme Kurulu adayları: Özgür Öz, Bilge Sayıcı Pehlivan, Esra Bilen

TBB delege adayları: Ali Galip Yıldız, Ertan Diler, Uğur Yetimoğlu, Haluk İnanıcı, Kemal Aytaç, Berrin Pınar Demirci, Şengül Tarhan Buztaş, Ramazan Çakmakcı, Muhammet Ufuk Tekin, Özden Özdemir, Baran Doğan, İlknur Alcan, Fatma Hoşgör Tekeşin, Veysi Eski, Damla Atalay

Disiplin Kurulu adayları: Rıza Pehlevi Şat, Özgür Eryılmaz, Yeşinil Yeşilyurt, Fatma Hopikoğlu, Aslı Kavak

64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu baroda, avukatlar erken saatlerden itibaren kongre merkezine gelerek oy verdi.

161 sanıkta, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen memurlar sandık başlarında bekledi. Avukatlar kayıtlı oldukları sandıklara gidip görevlilerden mühürlü zarf aldıktan sonra paravanın arkasında oylarını kullandı.

Adayların isimlerinin bulunduğu broşürler, görevli kişilerce seçim yapılan alanın çevresinde dağıtıldı.

İki aday ile katılan tek grup

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekiyor.

Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Grubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışıyor. Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katılıyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Barosu baro seçimleri istanbul barosu seçimleri İbrahim Kaboğlu
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