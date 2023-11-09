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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 18:17
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 19:10
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İstanbul Barosu'ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve yargıçları için suç duyurusu

İstanbul Barosu Başkanı Fliz Saraç, AYM kararına uymayarak "görevlerini kötüye kullanma" ve Can Atalay'ın "hürriyetini kısıtlama" suçunu işledikleri gerekçesiyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri için Yargıtay'a suç duyurusunda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/istanbul-barosu-ndan-yargitay-3-ceza-dairesi-yargiclari-icin-suc-duyurusu.jpg
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk/Ankara Batı Adliyesi

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç,Hatay Milletvekili ve İstanbul Barosu üyesi Avukat Can Atalay’ın bireysel başvurusu konusunda AYM tarafından verilen hak ihlali kararını yerine getirmeyerek yargıya duyulan güveni zedeledikleri ve “görevi kötüye kullanma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işledikleri gerekçesiyle 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve diğer daire üyeleri hakkında,Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

Barodan yapılan açıklamada, suç duyurusu dilekçesinde, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi[nin], Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına 'uymama' şeklinde bir karar ver[diği]"ne göndermede bulunulduğu belirtildi. 

"Görevi kötüye kullanma ve kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma suçu işlendi"

İstanbul Barosu suç duyurusu dilekçesinde, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi[nin] TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak nitelikte [olduğunu] ileri sürdü." 

Ayrıca HSK'ye de şikayet edildi

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç'ın  Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na ilettiği suç duyurusu dilekçesi, ayrıca "disiplin yönünden de takdir ve ifası için" de Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.

(AEK)

avukat Can Atalay istanbul 13. ağır ceza mahkemesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi
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