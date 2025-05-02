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Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 15:38
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İstanbul Barosu'ndan İmamoğlu ve Epözdemir’e ziyaret

Epözdemir’in dosyasına ilişkin konuşan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, “Dijital delil incelemeleri hapse atıldıktan sonra yapılarak dosyasındaki deliller karartılmış, tahrip edilmiş ve bir bakıma sahtekârlık yapılmıştır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Barosu'ndan İmamoğlu ve Epözdemir’e ziyaret

İstanbul Barosu, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Baro’nun Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Adil yargılanma hakkı gerekleri en başından en sonuna kadar ihlal edilmiş bulunuyor” dedi.

"Yüz saniye bile kalmamalı"

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Fırat Epözdemir'in 100 gündür tutuklu olduğunu hatırlatan Kaboğlu, “Hapse atıldıktan sonra ve dijital deliller incelemesi yapılmış olmakla birlikte dosyasında deliller karartılmış, tahrip edilmiş ve bir bakıma sahtekarlık yapılmış. Bu çok üzücüdür” ifadelerini kullandı.

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Kaboğlu, ayrıca Epözdemir’in serbest bırakılmasını istediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Burada 100’üncü gününü tamamlayan meslektaşımızın 100 saniye daha fazla durması tahammül edilir bir durum değildir. Tabii ki biz İstanbul Barosu olarak hep hukuku etkili kılmak amacıyla bütün icraatımızı o yönde yapmaya çalıştık, devam ediyoruz.”

"Adil yargılamaya uyulsun"

Epözdemir ile birlikte Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret eden İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bugün ziyaret ettiklerimiz ve edemediklerimiz, özellikle avukatlar, gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri, seçilmiş kişiler, üst düzey kamu yöneticileri, haksız bir biçimde burada özgürlüklerinden alıkonulmuş bulunuyorlar. İstanbul Barosu yönetimi olarak isteğimiz, talebimiz, adil yargılanma hakkı gereklerine uyulması ve haksız bir biçimde burada tutulan bütün yurttaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasıdır."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Barosu fırat epözdemir Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu Silivri
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