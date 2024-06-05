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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 11:52
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 12:22
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İstanbul Barosu'ndan Hakkari açıklaması: Seçme-seçilme hakkına müdahale

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Barosu'ndan Hakkari açıklaması: Seçme-seçilme hakkına müdahale
*Fotoğraf: AA

İstanbul Barosu, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınarak yerine kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Avukatların ve baroların açıklama yapmamasını eleştirdiği İstanbul Barosu, “seçme ve seçilme hakkına saygı duyulmasını” talep etti.

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İstanbul Barosu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Mart 2024 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile Hakkari Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Mehmet Sıddık Akış, mazbatasını alarak göreve başlamıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde, Hakkari Belediyesi Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alınmış, aynı zamanda Hakkari Belediyesi Hizmet Binası, kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alınmış ve binada arama işlemi gerçekleştirilmiştir.

 İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden yargılama dosyası ve gözaltı işlemi gerekçe gösterilerek, Hakkari Belediyesi Başkanlığı'na Hakkari Valisi'nin kayyım olarak atandığı duyurulmuştur. Bu olayla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38. Maddesi ile güvence altına alınan masumiyet karinesine ve seçme-seçilme hakkına müdahale edilmiştir. Ayrıca, belediyelerin seçilmiş bir belediye yönetimi ve belediye meclisi tarafından yönetilmesi ilkesinin askıya alınmasına neden olunmuştur.

Sürekli kayyım atanması suretiyle seçmen iradesinin ortadan kaldırılması demokratik işleyişin kesintiye uğraması anlamına gelmektedir. Seçme ve seçilme hakkına ve demokrasimize sahip çıkıyoruz.”

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(RT)

İstanbul Barosu hakkari belediyesi
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/haber/diyarbakirdan-kayyima-tepki-ankara-duysun-geldikleri-gibi-gidecekler-296094
ilgili haberler
CEMAATİN TÜKENMEYEN MİRASI
Hakkari'ye "kayyım"ın gerekçesi "firari" savcıdan
4 Haziran 2024
/haber/hakkari-ye-kayyim-in-gerekcesi-firari-savcidan-296101
Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı
3 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediyesi-ne-kayyim-atandi-296052
Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı nöbet
4 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediyesine-kayyim-atanmasina-karsi-nobet-296105
Yerine kayyım atanan Mehmet Akış: Direnenleri selamlıyorum
4 Haziran 2024
/haber/yerine-kayyim-atanan-mehmet-akis-direnenleri-selamliyorum-296112
Davutoğlu’ndan kayyım tepkisi
Bugün 16:24
/haber/davutoglundan-kayyim-tepkisi-296193
Barolardan kayyıma tepki: Seçmen iradesine saygı duyun
3 Haziran 2024
/haber/barolardan-kayyima-tepki-secmen-iradesine-saygi-duyun-296075
Hakkari'de kayyım yürüyüşüne gazlı saldırı
4 Haziran 2024
/haber/hakkari-de-kayyim-yuruyusune-gazli-saldiri-296133
Hakkari’ye kayyım atanmasının ardından 11 ilde eylem yasağı
4 Haziran 2024
/haber/hakkariye-kayyim-atanmasinin-ardindan-11-ilde-eylem-yasagi-296111
Hakkari ve 3. kayyım dönemi
4 Haziran 2024
/yazi/hakkari-ve-3-kayyim-donemi-296118
Diyarbakır’dan kayyıma tepki: Ankara duysun, geldikleri gibi gidecekler
3 Haziran 2024
/haber/diyarbakirdan-kayyima-tepki-ankara-duysun-geldikleri-gibi-gidecekler-296094
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