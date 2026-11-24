*Kurul, kadınların karar süreçlerinin dışında bırakılmasının eşitlik ve dayanışma ilkeleriyle çeliştiğini belirterek pankartın asılması ve açıklamanın merkezce belirlenecek bir kadın tarafından okunması talebini yineledi.

*Şen, baronun kadınları yalnız bıraktığını düşündüklerini belirtti. Yönetimin belirlediği pankartlar Beyoğlu ve Bakırköy baro binalarına asılacak, basın açıklamasını ise Kocasakal okuyacak.

*24-25 Ekim'deki Olağan Genel Kurul'da 10 bin 227 oyla başkan seçilen Ümit Kocasakal, görevi İbrahim Özden Kaboğlu'ndan devraldı; yeni yönetim 2 Kasım'da göreve başladı. Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Diren Cevahir Şen, pankart için yaptıkları yazılı başvurunun bir "ilke kararı" gerekçesiyle uygun bulunmadığını ve karar sürecine dahil edilmediklerini söyledi.

*İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında her yıl baro binasından sarkıttığı "Erkek adalet değil, gerçek adalet" pankartını bu yıl asmayacak.

İstanbul Barosu'nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında baro binasından sarkıttığı "Erkek adalet değil, gerçek adalet" pankartı bu yıl yeni yönetimin kararıyla asılmayacak.

İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim'de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda, Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oyla başkan seçildi. Daha önce 2010-2016 yılları arasında da baro başkanlığı yapan Kocasakal, görevi İbrahim Özden Kaboğlu'ndan devraldı. Yeni yönetim kurulu 2 Kasım'da göreve başladı.

bianet'e konuşan İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Diren Cevahir Şen, pankartın asılması için yaptıkları yazılı başvurunun Baro Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmadığını söyledi.

Kararın yönetim kurulunun aldığı bir "ilke kararı" gerekçesiyle kendilerine yazılı olarak bildirildiğini belirten Şen, Kadın Hakları Merkezi'nin karar sürecine dahil edilmediğini aktardı.

"Baronun kadınları yalnız bıraktığını düşünüyoruz"

Şen, "Herhangi bir biçimde yönetim kurulu tarafından görüşümüz alınmadı, fikrimiz sorulmadı" dedi. Pankartın kadınlar açısından taşıdığı sembolik öneme dikkat çekti:

Geçmiş yıllarda baro binasına asılan pankartın kadınları güçlendirdiğini deneyimledik. İstanbul Barosu üyesi kadın avukatlar her yıl 25 Kasım'da alanlarda. Avukatlar eylemlere yönelik müdahaleleri, gözaltı süreçlerini ve sonrasında açılan davaları takip ediyor. Baro binasına asılan pankart da bu mücadelenin bir parçası. Baronun kadınları yalnız bıraktığını düşünüyoruz.

Basın açıklamasını Kocasakal'ın okumasına itiraz

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu'nun üyelerine gönderdiği bilgilendirmeye göre, Baro yönetimi merkezin görüşünü almadan 25 Kasım için farklı bir program hazırladı.

Program kapsamında, yönetimin belirlediği pankartların Beyoğlu ve Bakırköy baro binalarına asılacağı, basın açıklamasının ise İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal tarafından okunacağı duyuruldu.

Karara tepki gösteren Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, "Kadınların mücadelesini temsil eden bir günde, kadınların karar alma süreçlerinin dışında bırakılması ve sözlerinin başkaları tarafından temsil edilmesi, savunduğumuz eşitlik ve dayanışma ilkeleriyle çelişmektedir" dedi.

Kurul, "Erkek adalet değil, gerçek adalet" pankartının asılması ve basın açıklamasının merkez tarafından belirlenecek bir kadın tarafından okunması yönündeki taleplerini yineledi.

Basın açıklamasını Kadın Hakları Merkezi okuyacak

Kadın Hakları Merkezi ile Baro yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 25 Kasım basın açıklamasının Ümit Kocasakal tarafından okunması kararından vazgeçildi.

Kadın Hakları Merkezi, bugün (24 Kasım) yaptığı duyuruda, hazırladıkları basın açıklamasının Merkez Yürütme Kurulu tarafından okunacağını bildirdi.

Basın toplantısı, 25 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Barosu'nun Beyoğlu Merkez Binası'nın altıncı katında gerçekleştirilecek.

(EG)