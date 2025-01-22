ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2025 08:33
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2025 08:36
2 dk Okuma

İstanbul Barosu'ndan Dilek Ekmekçi açıklaması: Sistematik hukuksuzluk işkence boyutuna ulaştı

İstanbul Barosu, Dilek Ekmekçi’ye zor kullanarak işlem yapan kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir masa etrafında oturan iki kadın görülüyor. Soldaki kadın yaşlıca ve gözlüklü, gri bir ceket giymiş. Sağdaki kadın ise daha genç görünüyor, kısa saçlı ve kareli bir gömlek giymiş. İki kadın ellerini masanın üzerinde tutarak birbirlerine destek verir bir şekilde gülümsüyor. Masada plastik bardaklar ve bir şişe su bulunuyor. Arka planda başka insanlar da masanın çevresinde oturuyor ancak yüzleri bulanıklaştırılmış, bu da mahremiyetin korunmaya çalışıldığını gösteriyor. Fotoğraf, dayanışma ve destek mesajı veren bir atmosferi yansıtıyor.

İstanbul Barosu, 142 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avukat Dr. Dilek Ekmekçi’ye dair açıklama yaptı.

Baro, 20 Ocak 2025 tarihinde hukuka aykırı bir şekilde ve zor kullanılarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini duyurdu. Baro, süreç esnasında meslektaşlarının şiddete maruz kaldığını ve bu durumun Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi’nde yapılan muayene sonucunda doğrulandığını açıkladı.

Baro yetkilileri, Av. Dr. Dilek Ekmekçi’nin tutukluluğu boyunca maruz kaldığı hukuksuz işlemlerin artık "işkence boyutuna" belirtti. Yapılan açıklamada, Ekmekçi'nin sistematik olarak hukuka aykırı muamelelere maruz bırakıldığına dikkat çekildi.

"Suç duyurusunda bulunacağız”

İstanbul Barosu, Dilek Ekmekçi’ye zor kullanarak işlem yapan kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Açıklamada, "Meslektaşımıza yapılan tüm hukuksuzluklara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ve kendisine sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.

Bu olay, tutuklu avukatların hakları ve cezaevi koşulları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, İstanbul Barosu’nun çağrısı hukuk camiasında geniş yankı uyandırdı. Baro, Ekmekçi’nin maruz kaldığı kötü muameleye karşı adalet arayışını sürdüreceğini vurguladı.

Dilek Ekmekçi neden hala tutuklu?
Dilek Ekmekçi neden hala tutuklu?
17 Ocak 2025
Dilek Ekmekçi, "hukuksuzca gözaltında"
İFADESİ ALINMADAN TUTULUYOR
Dilek Ekmekçi, "hukuksuzca gözaltında"
23 Ekim 2024
Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi
Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi
28 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dilek Ekmekçi mahpus avukatlar İstanbul Barosu
ilgili haberler
Dilek Ekmekçi neden hala tutuklu?
17 Ocak 2025
/haber/dilek-ekmekci-neden-hala-tutuklu-303726
Dilek Ekmekçi tahliye edilmedi, bir sonraki duruşma 31 Ocak'ta
10 Ocak 2025
/haber/dilek-ekmekci-tahliye-edilmedi-bir-sonraki-durusma-31-ocak-ta-303502
Dilek Ekmekçi: Doğum günümde annemin yanında olmak istiyorum
9 Ocak 2025
/haber/dilek-ekmekci-dogum-gunumde-annemin-yaninda-olmak-istiyorum-303463
ZORLA BAKIRKÖY SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ’NE GÖTÜRÜLDÜ
Dilek Ekmekçi: Adalete açım, bedenim açlığı hissetmiyor
12 Aralık 2024
/haber/dilek-ekmekci-adalete-acim-bedenim-acligi-hissetmiyor-302611
Arrested lawyer Dilek Ekmekçi begins hunger strike
18 November 2024
/haber/arrested-lawyer-dilek-ekmekci-begins-hunger-strike-301911
Mahpus avukat Dilek Ekmekçi açlık grevine başladı
18 Kasım 2024
/haber/mahpus-avukat-dilek-ekmekci-aclik-grevine-basladi-301908
Dilek Ekmekçi'nin akıl sağlığı muayenesi için gözlem altına alınma kararına itiraz reddedildi
1 Kasım 2024
/haber/dilek-ekmekci-nin-akil-sagligi-muayenesi-icin-gozlem-altina-alinma-kararina-itiraz-reddedildi-301317
Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi
28 Ekim 2024
/haber/darp-edildigini-aciklayan-avukat-dilek-ekmekci-dayanismaniz-guclendirdi-301175
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Dilek Ekmekçi neden hala tutuklu?
17 Ocak 2025
/haber/dilek-ekmekci-neden-hala-tutuklu-303726
Dilek Ekmekçi tahliye edilmedi, bir sonraki duruşma 31 Ocak'ta
10 Ocak 2025
/haber/dilek-ekmekci-tahliye-edilmedi-bir-sonraki-durusma-31-ocak-ta-303502
Dilek Ekmekçi: Doğum günümde annemin yanında olmak istiyorum
9 Ocak 2025
/haber/dilek-ekmekci-dogum-gunumde-annemin-yaninda-olmak-istiyorum-303463
ZORLA BAKIRKÖY SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ’NE GÖTÜRÜLDÜ
Dilek Ekmekçi: Adalete açım, bedenim açlığı hissetmiyor
12 Aralık 2024
/haber/dilek-ekmekci-adalete-acim-bedenim-acligi-hissetmiyor-302611
Arrested lawyer Dilek Ekmekçi begins hunger strike
18 November 2024
/haber/arrested-lawyer-dilek-ekmekci-begins-hunger-strike-301911
Mahpus avukat Dilek Ekmekçi açlık grevine başladı
18 Kasım 2024
/haber/mahpus-avukat-dilek-ekmekci-aclik-grevine-basladi-301908
Dilek Ekmekçi'nin akıl sağlığı muayenesi için gözlem altına alınma kararına itiraz reddedildi
1 Kasım 2024
/haber/dilek-ekmekci-nin-akil-sagligi-muayenesi-icin-gozlem-altina-alinma-kararina-itiraz-reddedildi-301317
Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi
28 Ekim 2024
/haber/darp-edildigini-aciklayan-avukat-dilek-ekmekci-dayanismaniz-guclendirdi-301175
Sayfa Başına Git