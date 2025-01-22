İstanbul Barosu'ndan Dilek Ekmekçi açıklaması: Sistematik hukuksuzluk işkence boyutuna ulaştı

İstanbul Barosu, 142 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avukat Dr. Dilek Ekmekçi’ye dair açıklama yaptı.

Baro, 20 Ocak 2025 tarihinde hukuka aykırı bir şekilde ve zor kullanılarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini duyurdu. Baro, süreç esnasında meslektaşlarının şiddete maruz kaldığını ve bu durumun Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi’nde yapılan muayene sonucunda doğrulandığını açıkladı.

Baro yetkilileri, Av. Dr. Dilek Ekmekçi’nin tutukluluğu boyunca maruz kaldığı hukuksuz işlemlerin artık "işkence boyutuna" belirtti. Yapılan açıklamada, Ekmekçi'nin sistematik olarak hukuka aykırı muamelelere maruz bırakıldığına dikkat çekildi.

"Suç duyurusunda bulunacağız”

İstanbul Barosu, Dilek Ekmekçi’ye zor kullanarak işlem yapan kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Açıklamada, "Meslektaşımıza yapılan tüm hukuksuzluklara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ve kendisine sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.

Bu olay, tutuklu avukatların hakları ve cezaevi koşulları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, İstanbul Barosu’nun çağrısı hukuk camiasında geniş yankı uyandırdı. Baro, Ekmekçi’nin maruz kaldığı kötü muameleye karşı adalet arayışını sürdüreceğini vurguladı.

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(EMK)