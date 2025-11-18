ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 18 Kasım 2025 13:45
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2025 13:50
2 dk Okuma

İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım açıklaması: Toplanma hakkının kısıtlanması hukuk devletiyle bağdaşmaz

İstanbul Barosu, kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlenmesi için kadınların kamusal alanda görünür olmasının ve taleplerini özgürce ifade edebilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım açıklaması: Toplanma hakkının kısıtlanması hukuk devletiyle bağdaşmaz
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde Beyoğlu’nda uygulanan toplanma yasaklarına ilişkin bir açıklama yayımlayarak, barışçıl toplanma hakkının hukuka aykırı biçimde sınırlandırılmasının “hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını” vurguladı.

Baro, kadınların yaşam hakkı ve eşitlik mücadelesinin önüne idari engeller konulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve şöyle seslendi:

“25 Kasım’da kadınların ve hak savunucularının İstanbul’un merkezinde bir araya gelme talebi, yalnızca toplumsal dayanışmanın değil, Anayasa’nın 34. maddesiyle güvence altına alınan barışçıl toplanma hakkının doğal bir yansımasıdır.”

Açıklamada, geçen yıl Beyoğlu’nda uygulanan yasağa karşı açtıkları davada İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği hatırlatıldı. Mahkemenin kararında, “somut bir tehlikenin ortaya konulmadığı” ve mekan seçme özgürlüğünün “keyfi biçimde sınırlandığı” yönündeki tespitlerin altı çizildi.

İstanbul Barosu, kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlenmesi için kadınların kamusal alanda görünür olmasının ve taleplerini özgürce ifade edebilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Genel ve soyut güvenlik gerekçeleriyle getirilen kısıtlamaların hem toplumsal mücadeleyi zayıflattığı hem de hukuk devleti ilkesine zarar verdiği vurgulandı.

Açıklama, “25 Kasım bağlamında barışçıl toplanma hakkının hukuka aykırı biçimde sınırlandırılmasını kabul etmiyoruz” denilerek, kadınların eşitlik ve yaşam hakkı mücadelesinin desteklenmesi ve bu mücadelenin kamusal alanda görünür kılınması çağrısıyla sona erdi.

bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım
bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım
26 Kasım 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti 25 Kasım'a giderken İstanbul Barosu
ilgili haberler
25 KASIM’A GİDERKEN: KADINLAR BİRLİKTE AŞIYOR
“Devletin görmediği kadınları feminist sığınaklar görüyor”
Bugün 09:30
/haber/devletin-gormedigi-kadinlari-feminist-siginaklar-goruyor-313735
25 KASIM’A GİDERKEN: KADINLAR BİRLİKTE AŞIYOR
Güven: Halkı ile barışık bir ülke mümkün, bunu birlikte inşa edeceğiz
19 Kasım 2025
/haber/guven-halki-ile-barisik-bir-ulke-mumkun-bunu-birlikte-insa-edecegiz-313644
25 Kasım Kadın Platformu: Devlet; korumadığı her kadının failidir
8 Kasım 2025
/haber/25-kasim-kadin-platformu-devlet-korumadigi-her-kadinin-failidir-313363
25 Kasım gözaltıları: 169 kişi serbest, üç göçmen GGM'de
26 Kasım 2024
/haber/25-kasim-gozaltilari-169-kisi-serbest-uc-gocmen-ggm-de-302214
bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım
26 Kasım 2024
/haber/bianet-in-objektifinden-istanbul-da-25-kasim-302188
Diyarbakır'da 25 Kasım: Jin jiyan azadî sesleri arşa yükseliyor
25 Kasım 2024
/haber/diyarbakir-da-25-kasim-jin-jiyan-azadi-sesleri-arsa-yukseliyor-302185
25 Kasım: Bugün Gazze’de kaç kadın öldüğünü bilmiyoruz
25 Kasım 2024
/yazi/25-kasim-bugun-gazzede-kac-kadin-oldugunu-bilmiyoruz-302181
