İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Durdona Khakimova Cinayeti açıklaması

İstanbul’un Şişli ilçesinde Özbekistan göçmeni Durdona Khakimova’nın öldürülmesine ilişkin İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, cinayetin koruyucu ve önleyici politikaların uygulanmamasının bir sonucu olduğu vurgulanarak, sorumluluğun yalnızca faili değil, yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu otoritelerini de kapsadığı vurgulandı.

HABER / İZLENİM "İsim değil insan": Durdona Khakimova için adalet çağrısı

Fotoğraflarla Durdona Khakimova eylemi

Kadın Hakları Merkezi, Khakimova’nın bedeninin ve başının farklı noktalardaki çöp konteynerlerinde bulunmasının kamuoyunda derin bir üzüntü ve öfke yarattığını belirtti.

Açıklamada, göçmen kadınların ırkçılık, patriyarka ve sınır dışı edilme korkusu nedeniyle şiddeti bildirmekten çekindiklerine dikkat çekilerek, başvuru ve destek mekanizmalarına anadilde erişimde ciddi sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Göçmen kadınların bu nedenlerle şiddete karşı daha korunaksız hale geldiği belirtilen açıklamada, koruyucu ve önleyici politikaların yokluğunun failleri cesaretlendirdiği ifade edildi. Durdona Khakimova cinayetinin de tam olarak bu koşullar altında işlendiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca devletin yaşam hakkını koruma, riskleri önleme ve etkili bir soruşturma yürütme yönünde pozitif yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin ağır ve geri dönülmez hak ihlallerine zemin hazırladığı ifade edildi.

Kadın Hakları Merkezi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında öngörülen koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin biçimde uygulanmadığını; İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan bütüncül mekanizmaların işletilmemesinin kadınların yaşam hakkının sistematik olarak ihlal edilmesine yol açtığını belirtti. Şiddetin önlenmesine yönelik mekanizmaların gecikmeksizin ve eksiksiz işletilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, Khakimova cinayetine ilişkin soruşturmanın etkin, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep ederek, cinayetin tüm faillerinin ve varsa ihmali ya da kusuru bulunan kamu görevlilerinin tespit edilerek yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.

(EMK)