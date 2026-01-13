ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 13.01.2026 19:51 13 Ocak 2026 19:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.01.2026 19:56 13 Ocak 2026 19:56
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul Barosu: Kadın hakime saldıran erkek savcı görevden alınsın

Kadın Hakları Merkezi, failin yargı mensubu olmasının şiddetin yapısal niteliğini daha görünür kıldığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Barosu: Kadın hakime saldıran erkek savcı görevden alınsın
Fotoğraf:csgorselarsiv.org

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev yapan 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman,’ı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, ateşli silahla yaraladı.. Kasığından yaralanan Kahraman’ı hastaneye kaldırdılar ve ameliyata aldılar.

Saldırının ardından İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, yazılı bir açıklama yaparak savcının derhal görevden alınmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Açıklamada, saldırının münferit olmadığı vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

“Adliyenin orta yerinde gerçekleşen bu silahlı saldırı, kadınlara yönelik erkek şiddetinin kamusal alanlarda ve devlet kurumlarının içinde de pervasızca sürdüğünü ve cezasızlık iklimiyle güçlendiğini bir kez daha göstermektedir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev yapan kadın hâkim meslektaşımızın, erkek bir savcı tarafından hedef alınarak yaralanması, kadınların güvenliği ile devletin koruma yükümlülüğünün geldiği noktayı son derece ağır biçimde ortaya koymaktadır.”

Kadın Hakları Merkezi, failin yargı mensubu olmasının şiddetin yapısal niteliğini daha görünür kıldığını belirtti.

Açıklamada, 6284 sayılı Kanun’un eksiksiz uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin ortaya koyduğu bütüncül yaklaşımın vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

Merkez ayrıca şu çağrıyı yaptı:

“Saldırıyı gerçekleştiren savcı derhal görevden alınmalıdır. Tutuklu yargılanmalı ve üst sınırdan cezalandırılmalıdır. Kadına yönelik şiddet yalnızca bireylere değil, adaletin kendisine yönelmiş bir saldırıdır.”

Başsavcılık: Hayati tehlike belirsiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, Aslı Kahraman’ın hayati tehlikesinin belirsiz olduğunu ve ameliyata alındığını bildirdi. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamında gözaltına alındığı ve soruşturmanın re’sen başlatıldığı belirtildi.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti adliyede saldırı kadına yönelik şiddet
