ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.10.2026 16:24 24 Ekim 2026 16:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.10.2026 17:36 24 Ekim 2026 17:36
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda LGBTİ+ bayrağı açanlara saldırı

Bir grup, sloganlar atarak bayrağı açanlara saldırdı. Yaşanan gerginlik üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda LGBTİ+ bayrağı açanlara saldırı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda LGBTİ+ bayrağı açılmasına tepki gösteren bir grup, bayrağı açanlara saldırdı. Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın başkan adayı Ümit Kocasakal da konuşması sırasında yuhalandı. Gerginliğin ardından genel kurula 15 dakika ara verildi.

Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Baronun 2026-2028 döneminde görev yapacak yönetiminin belirleneceği genel kurulda, başkanlık için dokuz aday yarışıyor.

BirGün’ün haberine göre, genel kurulun ilk gününde Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın başkan adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, kürsüde konuştuğu sırada yuhalandı.

Divan Başkanı Avukat Mert-Er Karagülle, saldırıyı gerçekleştirenlerin Ankara Barosu’na kayıtlı beş avukat olduğunu söyledi.

Genel kurulda konuşan mevcut İstanbul Barosu Başkanı ve Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, avukatların çalışma koşullarına, savunma hakkına ve hukuk sistemindeki sorunlara dikkat çekti.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirilen avukatlara ödenen ücretlerin yetersiz olduğunu söyleyen Kaboğlu, Türkiye’deki ücretlerin Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla karşılaştırıldığında düşük kaldığını belirtti. CMK ücretlerinin iyileştirilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

İstanbul Barosu seçime gidiyor: Beş aday, iki ittifak
İstanbul Barosu seçime gidiyor: Beş aday, iki ittifak
18 Eylül 2026

Türkiye’nin anayasal düzenine de değinen Kaboğlu, “Barolar, bağımsız avukatlar özgür değilse savunma çöker. İyi avukatlar iyi hakimler yaratır” dedi.

Kaboğlu, avukatlık mesleğini korumaya yönelik Avrupa Konseyi sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanması, CMK ücretlerinin Avrupa standartlarına yükseltilmesi ve mesleğe yeni başlayan avukatlara sosyal devlet olanaklarının sağlanması gerektiğini söyledi. Adil yargılanma konusunda yasal düzenleme yapılması çağrısında da bulundu.

Genel kurulun ilk gününde raporlar görüşülürken adaylar da konuşmalarını yaptı. İstanbul Barosu üyeleri, 25 Ekim Pazar günü yapılacak seçimde yeni dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek. (EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Yargı ibrahim kabaoğlu İstanbul Barosu LGBTİ+ aileleri
ilgili haberler
İstanbul Barosu, 'Ailem Güvende' operasyonunda yaşanan hak ihlallerini açıkladı
21 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosu-ailem-guvende-operasyonunda-yasanan-hak-ihlallerini-acikladi-323641
İstanbul Barosu seçime gidiyor: Beş aday, iki ittifak
18 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosu-secime-gidiyor-bes-aday-iki-ittifak-323595
İstanbul Barosu'nda seçim süreci başladı: Kaboğlu adaylığını ilan etti
16 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosu-nda-secim-sureci-basladi-kaboglu-adayligini-ilan-etti-323507
İstanbul Barosu’ndan engelli çocukların eğitim hakkı için veli rehberi
11 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosundan-engelli-cocuklarin-egitim-hakki-icin-veli-rehberi-323396
İstanbul Barosu seçime gidiyor: Kimler aday oldu?
7 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosu-secime-gidiyor-kimler-aday-oldu-323240
İstanbul Barosu: UCM’nin Netanyahu kararı uygulansın
24 Temmuz 2026
/haber/istanbul-barosu-ucmnin-netanyahu-karari-uygulansin-321858
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul Barosu, 'Ailem Güvende' operasyonunda yaşanan hak ihlallerini açıkladı
21 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosu-ailem-guvende-operasyonunda-yasanan-hak-ihlallerini-acikladi-323641
İstanbul Barosu seçime gidiyor: Beş aday, iki ittifak
18 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosu-secime-gidiyor-bes-aday-iki-ittifak-323595
İstanbul Barosu'nda seçim süreci başladı: Kaboğlu adaylığını ilan etti
16 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosu-nda-secim-sureci-basladi-kaboglu-adayligini-ilan-etti-323507
İstanbul Barosu’ndan engelli çocukların eğitim hakkı için veli rehberi
11 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosundan-engelli-cocuklarin-egitim-hakki-icin-veli-rehberi-323396
İstanbul Barosu seçime gidiyor: Kimler aday oldu?
7 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosu-secime-gidiyor-kimler-aday-oldu-323240
İstanbul Barosu: UCM’nin Netanyahu kararı uygulansın
24 Temmuz 2026
/haber/istanbul-barosu-ucmnin-netanyahu-karari-uygulansin-321858
Sayfa Başına Git