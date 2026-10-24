İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda LGBTİ+ bayrağı açanlara saldırı

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda LGBTİ+ bayrağı açılmasına tepki gösteren bir grup, bayrağı açanlara saldırdı. Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın başkan adayı Ümit Kocasakal da konuşması sırasında yuhalandı. Gerginliğin ardından genel kurula 15 dakika ara verildi.

Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Baronun 2026-2028 döneminde görev yapacak yönetiminin belirleneceği genel kurulda, başkanlık için dokuz aday yarışıyor.

BirGün’ün haberine göre, genel kurulun ilk gününde Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın başkan adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, kürsüde konuştuğu sırada yuhalandı.

Divan Başkanı Avukat Mert-Er Karagülle, saldırıyı gerçekleştirenlerin Ankara Barosu’na kayıtlı beş avukat olduğunu söyledi.

Genel kurulda konuşan mevcut İstanbul Barosu Başkanı ve Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, avukatların çalışma koşullarına, savunma hakkına ve hukuk sistemindeki sorunlara dikkat çekti.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirilen avukatlara ödenen ücretlerin yetersiz olduğunu söyleyen Kaboğlu, Türkiye’deki ücretlerin Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla karşılaştırıldığında düşük kaldığını belirtti. CMK ücretlerinin iyileştirilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

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Türkiye’nin anayasal düzenine de değinen Kaboğlu, “Barolar, bağımsız avukatlar özgür değilse savunma çöker. İyi avukatlar iyi hakimler yaratır” dedi.

Kaboğlu, avukatlık mesleğini korumaya yönelik Avrupa Konseyi sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanması, CMK ücretlerinin Avrupa standartlarına yükseltilmesi ve mesleğe yeni başlayan avukatlara sosyal devlet olanaklarının sağlanması gerektiğini söyledi. Adil yargılanma konusunda yasal düzenleme yapılması çağrısında da bulundu.

Genel kurulun ilk gününde raporlar görüşülürken adaylar da konuşmalarını yaptı. İstanbul Barosu üyeleri, 25 Ekim Pazar günü yapılacak seçimde yeni dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek. (EMK)