İstanbul Barosu davası 5 Ocak'a ertelendi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava duruşması, 9 Eylül’de Silivri Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu’nda görülmeye başladı. 10 Eylül’e ertelenen duruşma ikinci gününde devam etti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi ile avukatları katıldı.

Duruşmada, farklı şehirlerden baro başkanları da avukat olarak hazır bulundu. Farklı ülkelerden baro başkanları ile baro yöneticileri de izleyici olarak duruşmada yer aldı.

İstanbul Barosu davası: Avukatlardan alkışlı protesto

Kaboğlu’nun müdafi avukatı olarak duruşmada söz alan İstanbul Barosu’nun önceki başkanlarından avukat Turgut Kazan, İstanbul Barosunun tarihsel önemine dikkat çektiği bir savunma gerçekleştirdi. Kazan, baronun sadece bir meslek kuruluşu değil, savunma hakkının temel güvencesi olduğunun altını çizdi.

Suçlamalara ilişkin de savunma yapan Kazan, mahkemenin beraat kararı vermesinin insan hakları doğrultusunda tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

"Yargılama adil değil"

Duruşmada beyanda bulunan avukat Turgut Kazan, duruşmaların yapıldığı salonun cezaevi sınırlarında olduğunu belirterek, yargılamanın adil olmadığını ifade etti.

Kazan, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sıklıkla verdiği ihlal kararlarının hükümeti bu davaya konu edilen propaganda suçuna ilişkin değişikliğe zorladığını ve bu suçların İnsan Hakları doğrultusunda nasıl değişikliğe uğradığını aktararak, Mahkeme’nin beraat kararı vermesinin İnsan Hakları doğrultusunda tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Duruşma ertelendi

Beyanların alınmasının ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın düşmesi yönündeki taleplerin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi.

Duruşmaların Silivri'de cezaevinin karşısındaki salonda yapılmasına yönelik itirazın da bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmeden heyet, esas hakkındaki mütalaanın hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesini karara bağladı.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 1 saatlik aradan sonra ara karar verdi. Bir sonraki duruşma 5-6-7-8-9 Ocak 2026’ya ertelendi.

