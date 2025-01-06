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Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 12:15
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 12:37
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İstanbul Barosu, Daştan ve Bilgin için yaptığı açıklama nedeniyle ifade verecek

İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, gazeteci Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in SİHA'larla öldürülmesinin ardından yaptığı açıklama gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında ifade verecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Barosu, Daştan ve Bilgin için yaptığı açıklama nedeniyle ifade verecek
*Fotoğraf: İstanbul Barosu sosyal medya hesabı

İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, haklarındaki "terör örgütü propagandası yapmak" ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamalarıyla yarın (7 Ocak) ifade verecek.

İstanbul Barosu, 19 Aralık’ta Kuzey ve Doğu Suriye’de SİHA saldırısı sonucu öldürülen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için açıklama yapmış ve çatışma bölgelerinde gazetecilerin hedef alınmasının savaş suçu olduğunu belirtmişti.

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Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamayı gerekçe göstererek Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında  resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İstanbul Barosu, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada ise Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yarın ifade vereceğini belirtti.

Açıklamada Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çeşitli illerden çok sayıda Baro Başkanı ve  Yönetim Kurulu üyesinin de destek için adliyede olacağı ifade edildi.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Barosu Nazım Daştan Cihan Bilgin
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