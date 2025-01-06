İstanbul Barosu, Daştan ve Bilgin için yaptığı açıklama nedeniyle ifade verecek

İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, haklarındaki "terör örgütü propagandası yapmak" ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamalarıyla yarın (7 Ocak) ifade verecek.

İstanbul Barosu, 19 Aralık’ta Kuzey ve Doğu Suriye’de SİHA saldırısı sonucu öldürülen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için açıklama yapmış ve çatışma bölgelerinde gazetecilerin hedef alınmasının savaş suçu olduğunu belirtmişti.

İstanbul Barosu: Gazetecilerin çatışmalarda hedef alınması İnsancıl Hukuka aykırı

Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamayı gerekçe göstererek Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İstanbul Barosu, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada ise Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yarın ifade vereceğini belirtti.

Açıklamada Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çeşitli illerden çok sayıda Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesinin de destek için adliyede olacağı ifade edildi.

Savcılık İstanbul Barosu hakkında soruşturma başlattı

(RT)