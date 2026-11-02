İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal görevi, İbrahim Kaboğlu'ndan devraldı

İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim'de yapılan olağan genel kurulunda başkan seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal, bugün (2 Kasım) düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'ndan devraldı.

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Kocasakal, yeni dönemde avukatların mesleki sorunlarına öncelik vereceklerini belirtti.

Seçimlere katılan farklı gruplardan avukatlarla bir araya geleceklerini söyleyen Kocasakal, mesleki sorunların ele alınması için geniş katılımlı bir çalıştay ve olağanüstü genel kurul düzenlenmesini değerlendirdiklerini ifade etti.

İSTANBUL BAROSU’NDA YENİ DÖNEM: BAŞKAN ÜMİT KOCASAKAL İstanbul Barosu’nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık yarışı dokuz aday arasında yaşandı. 30 bin 36 avukatın oy kullandığı seçimde, 10 bin 227 oy ve yüzde 34,05 oy oranıyla Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal İstanbul Barosu’nun yeni başkanı seçildi. Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ise 7 bin 22 oyla ikinci sırada yer aldı. https://t.co/Rgfb3NCFnw — İstanbul Barosu (@istbarosu) October 28, 2026

“Siyasi görüşler dayanışmaya engel değil”

İstanbul Barosu'nun kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirten Kocasakal, siyasi görüş ayrılıklarının avukatların ortak sorunlar etrafında buluşmasını engellememesi gerektiğini söyledi.

Kocasakal, baronun kurumsal kimliği ve avukatlık mesleğinin itibarının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, görev değişiminin mesleğe yakışır biçimde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni dönemde baronun kurumsal yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Kocasakal, avukatların karşılaştığı sorunlar ve mesleğe yönelik tehditler karşısında ortak hareket edeceklerini söyledi.

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Kaboğlu'na teşekkür etti

Kocasakal, iki yıllık görev süresindeki çalışmalarından dolayı İbrahim Özden Kaboğlu'na ve önceki yönetime teşekkür etti.

Başkanlık görevini bir bayrak yarışı olarak değerlendiren Kocasakal, önceki dönemde yürütülen çalışmaları devam ettirerek baroya yeni katkılar sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaboğlu ise görev süresince yürütülen projeler, baronun kütüphane inşaatı ve devam eden dosyalar hakkında Kocasakal'a bilgi verdi.

Tören, Kocasakal'ın Kaboğlu'na çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

İSTANBUL BAROSU’NDA YENİ DÖNEM: KOCASAKAL GÖREVİ KABOĞLU’NDAN DEVRALDI İstanbul Barosu’nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçilen Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal, mazbatasını alarak görevine başladı. Düzenlenen devir teslim töreninde görevi Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’ndan devralan Kocasakal, “İstanbul Barosu hiç kimsenin değil, avukatlarındır” diyerek kurumsal devamlılık ve mesleki dayanışma mesajı verdi. “Hiçbirimiz birbirimizin düşmanı değiliz” sözleriyle birlik çağrısında bulunan Kocasakal, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve özellikle genç avukatların sorunlarının çözümü için ortak mücadele vurgusu yaptı. Kaboğlu ise görev süresince yürütülen çalışmalara ilişkin dört sayfalık bilgi notunu yeni yönetime sunarak “İstanbul Barosu bizim görev dönemlerimizin ötesinde bir yapıya ve öneme sahiptir” dedi. Tören, Kocasakal’ın Kaboğlu’na çiçek takdim etmesi ve karşılıklı iyi dileklerle sona erdi. https://t.co/BHye9bQss7 — İstanbul Barosu (@istbarosu) November 2, 2026

Kocasakal 10 bin 227 oyla seçilmişti

İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda dokuz aday başkanlık için yarıştı.

Baronun açıkladığı resmî sonuçlara göre, 30 bin 36 avukatın oy kullandığı seçimde Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy ve yüzde 34,05 oy oranıyla başkan seçildi.

Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı ve önceki başkan İbrahim Özden Kaboğlu ise 7 bin 22 oy ve yüzde 23,38 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Kocasakal, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamalarda avukatların mesleki sorunları ve baronun kurumsal yapısına ilişkin çalışmalar yürüteceklerini belirtmişti.

İstanbul Barosu seçime gidiyor: Beş aday, iki ittifak

Ne olmuştu? İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda dokuz aday başkanlık için yarıştı. Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak başkan seçildi. İki yıldır baro başkanlığı görevini yürüten İbrahim Özden Kaboğlu ise 7 bin 22 oyda kaldı. Daha önce de İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Kocasakal, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 2 Kasım'da Beyoğlu'ndaki baro binasında düzenlenen törenle görevi Kaboğlu'ndan devraldı.

(FY)