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YT: Yayın Tarihi: 21.09.2026 16:12 21 Eylül 2026 16:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.09.2026 16:33 21 Eylül 2026 16:33
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul Barosu, 'Ailem Güvende' operasyonunda yaşanan hak ihlallerini açıkladı

İstanbul Barosu tarafından hazırlanan rapora göre onlarca kişi gözaltına alındı. 11 LGBTİ+ derneğinin internet sitesi, 32 X hesabı ve toplam 419 sosyal medya hesabı erişime engellendi. 107 hesap hakkında da erişim engeli talebinde bulunuldu.

Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

Görseli Büyüt
İstanbul Barosu, 'Ailem Güvende' operasyonunda yaşanan hak ihlallerini açıkladı
Fotoğraf: Ferhat Yaşar/bianet
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İstanbul Barosu İnsan Hakları, Avukat Hakları ve Kadın Hakları Merkezi, 12-16 Eylül tarihleri arasında LGBTİ+ örgütlerine, aktivistlere ve gazetecilere yönelik düzenlenen operasyonlar ile protesto eylemlerinde yaşanan gözaltılara ilişkin hazırladıkları raporunu bugün düzenledikleri basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

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Hazirlanan raporda göre 12 Eylül’den bu yana LGBTİ+ örgütleri ve hak savunucularına ait çok sayıda internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. 11 LGBTİ+ derneğinin internet sitesi, 32 X hesabı ve toplam 419 sosyal medya hesabı erişime engellendi. 107 hesap hakkında da erişim engeli talebinde bulunuldu. Engellenen hesaplar arasında üniversite LGBTİ+ toplulukları, medya kuruluşları, gazeteciler ve Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezi’nin olduğuna yer verildi.
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“Soruşturma gizliliği ihlal edildi”

Raporda ayrıca soruşturma dosyalarına gizlilik kararı getirildiği ve avukatların dosyalara erişiminin engellendiği ifade edildi. Buna karşın dosya içeriklerinin basına servis edildiği, soruşturma kapsamındaki kişilerin “lekelenmeme hakkının” ihlal edildiği belirtildi.

"Soyut ve belirsiz gerekçeler"

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Diren Cevahir Şen, rapora ilişkin hazırladıkları basın açıklamasını okudu. Şen, dernekler ve hak savunucularının “soyut ve belirsiz gerekçelerle” kriminalize edilmeye çalışıldığını, tutuklamanın istisnai bir tedbir olmaktan çıkarıldığını söyledi.

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Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Barosu’na kayıtlı yedi avukatın da bulunduğu belirten Şen, bir kişinin serbest bırakılmasının ardından 106 kişinin ifadelerinin alınmasına rağmen gözaltı sürelerinin 24 saat uzatıldığını belirtti.

Şen, gözlemci, avukat ve tanık aktarımlarına dayanarak çok sayıda hak ihlali tespit edildiğini söyledi.

Açıklamada, polis tarafından dağılma anonsu yapılmadığı, güvenli çıkış koridoru oluşturulmadığı, gözaltına alınan kişilerin darp edildiği, boğazlarının sıkıldığı ve ters kelepçe uygulandığı,

Bir kişinin polis amiri tarafından otobüste tokatlandığı ve darp edildiği, bir kişinin kolunun polis tarafından ısırıldığı, bir başka kişinin ise omzunun çıkmasına yol açacak düzeyde şiddete maruz kaldığı ve hastaneye götürülmediği,

Gözaltındakilere avukatlar emniyete ulaşıncaya kadar su ve yemek verilmediği, avukatların müvekkilleriyle görüşmesinin saatlerce engellendiği ve bazı avukatların da kötü muameleye maruz kaldığı,

Gözaltındaki kişilere dışarıdan yemek ulaştırılmasının engellendiğini, vegan ve vejetaryenlerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmadığını, çok sayıda kişinin saatlerce ters kelepçeli tutulduğunu ve kötü muamele iddialarının sağlık raporlarına geçirilmediğini, reçeteli ilaçların teslim edilmediği ve kadınların hijyenik ped taleplerinin de karşılanmadığına yer verildi.

(FY)

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İstanbul
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Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
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bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

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