İstanbul Barosu, 30 günde 1344 çocuğa haklarını anlattı

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Kasım ayında "Okulda Çocuk Hakları Projesi" kapsamında 1344 çocuk ile bir araya geldi, çocuklar haklarını bu konuda eğitim almış avukatlardan dinledi.

Proje kapsamında 14 kreş, 4 anaokulu, 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 3 liseyi ziyaret eden avukatlar, öğrencilere uygulamalı olarak haklarını anlattı.

Çalışmada 23 uygulayıcı avukat görev aldı.

"Hak bilincinin gelişmesi erken yaşta güçlenmenin temelidir"

Çocuk Hakları Merkezi, aylık duyurusunda okulda çocuk haklarının anlatılmasının önemini şu sözlerle özetledi:

"Çünkü çocukların hak bilincinin gelişmesi, ihtiyaçlarının haklara dönüşebileceğini fark etmeleri ve bunu ifade edebilmeleri, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'den haberdar olmaları, güvende oldukları kişi ve kurumları tanımaları erken yaşta güçlenmelerinin temelidir."

Okulda Çocuk Hakları Projesi nedir? İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, okullardan aldığı başvurular üzerine bu konuda özel olarak eğitim almış avukatlar ile okullara giderek çocuk haklarına yönelik uygulamalı aktarım gerçekleştiriyor. Çalışma, çocuk haklarını yalnızca hukuki alanda değil, okul ekosistemi içinde somut uygulamalarla güçlendirmeyi hedefliyor.

