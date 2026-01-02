ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 02.01.2026 11:21 2 Ocak 2026 11:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 12:10 2 Ocak 2026 12:10
Okuma Okuma:  3 dakika

İstanbul Barosu, 30 günde 1344 çocuğa haklarını anlattı

"Okulda Çocuk Hakları Projesi" kapsamında öğrencileri ziyaret eden İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 2025 yılının Kasım ayında 1344 çocuğa ulaşarak 'Çocuk Hakları'nı anlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul Barosu, 30 günde 1344 çocuğa haklarını anlattı
Fotoğraf: İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Kasım ayında "Okulda Çocuk Hakları Projesi" kapsamında 1344 çocuk ile bir araya geldi, çocuklar haklarını bu konuda eğitim almış avukatlardan dinledi.

Proje kapsamında 14 kreş, 4 anaokulu, 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 3 liseyi ziyaret eden avukatlar, öğrencilere uygulamalı olarak haklarını anlattı.

Çalışmada 23 uygulayıcı avukat görev aldı.

"Hak bilincinin gelişmesi erken yaşta güçlenmenin temelidir"

Çocuk Hakları Merkezi, aylık duyurusunda okulda çocuk haklarının anlatılmasının önemini şu sözlerle özetledi:

"Çünkü çocukların hak bilincinin gelişmesi, ihtiyaçlarının haklara dönüşebileceğini fark etmeleri ve bunu ifade edebilmeleri, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'den haberdar olmaları, güvende oldukları kişi ve kurumları tanımaları erken yaşta güçlenmelerinin temelidir."

Okulda Çocuk Hakları Projesi nedir?

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, okullardan aldığı başvurular üzerine bu konuda özel olarak eğitim almış avukatlar ile okullara giderek çocuk haklarına yönelik uygulamalı aktarım gerçekleştiriyor.

Çalışma, çocuk haklarını yalnızca hukuki alanda değil, okul ekosistemi içinde somut uygulamalarla güçlendirmeyi hedefliyor.

(NÖ)

