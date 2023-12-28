İstanbul Barosu, 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini HSK'ye şikayet etti

İstanbul Barosu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği "hak ihlali" kararına yerine getirmeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığına yapılan şikayette, AYM Genel Kurulu kararında hak ihlalini giderecek ve tahliye kararını verecek merciinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunun açıkça belirtildiği ifade edildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını uygulamadı, dosyayı Yargıtay'a gönderdi

AYM kararına rağmen 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdiği ve bu durumun "görevi kötüye kullanma" suçu doğurduğu belirtilen dilekçede şöyle denildi:

“İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmeyerek 27.12.2023 tarihinde dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiştir. Anayasa'nın 153/6 maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesini de bağlar. Mahkeme; hukuki yorum adı altında da olsa, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını engelleyici, geciktirici yol ve yöntemlere başvuramaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararının gereğini ikinci kez yerine getirmeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında yeniden oluşan görevi kötüye kullanma ve meşru gibi görünen vasıtalarla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dolayı kurulunuza şikayet ediyoruz. Haklarında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatılmasını talep ederiz.”

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(RT)