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YT: Yayın Tarihi: 18.10.2026 12:00 18 Ekim 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.10.2026 12:59 18 Ekim 2026 12:59
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İstanbul barajlarında son 10 yılın en yüksek üçüncü doluluk oranı

Kentte dört gün boyunca etkili olan yağışların etkisiyle 14 Ekim’de yüzde 38,06 olan barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,43 olarak kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul barajlarında son 10 yılın en yüksek üçüncü doluluk oranı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50’yi aştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerine göre, 14 Ekim’de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı, 18 Ekim itibarıyla yüzde 52,43’e yükseldi. Böylece barajlardaki ortalama doluluk oranı dört günde 14,37 yüzde puan arttı.

Kentte 13 Ekim akşamı başlayan, 14 Ekim’de şiddetini artıran ve sonraki günlerde de devam eden yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre, kentte son 84 yılın en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedildi. Beykoz’da metrekareye düşen yağış miktarı 277,1 kilograma ulaşırken, bu değer 1942’den bu yana ölçülen en yüksek seviye oldu. Boğaz çevresi ile Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Şişli, Başakşehir, Büyükçekmece, Kâğıthane ve Beykoz’un bazı bölgelerinde metrekareye 130 ila 277 kilogram yağış düştü. Beykoz’daki yağış miktarı, İstanbul'un uzun yıllar ekim ayı ortalamasının yaklaşık dört katına ulaştı. Sağanakların yol açtığı sel ve su baskınlarında, 17 Ekim itibarıyla İstanbul’da beş, Kocaeli’de bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul’da kaybolan üç kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Barajların doluluk oranları, Istrancalar’da yüzde 70,48, Terkos’ta yüzde 36,67, Sazlıdere’de yüzde 30,95, Alibey’de yüzde 75,03, Büyükçekmece’de yüzde 30,18, Ömerli’de yüzde 66,62, Darlık’ta yüzde 75,75, Elmalı’da yüzde 77,48, Pabuçdere’de yüzde 3,58 ve Kazandere’de yüzde 8,08 olarak ölçüldü.

Melen’den 451,54 milyon, Yeşilçay’dan da 120,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572,12 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 918 milyon 22 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram oldu.

Barajların son 10 yıldaki su seviyeleri

İSKİ istatistiklerine göre, 18 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016’da yüzde 41,35, 2017’de yüzde 52,66, 2018’de yüzde 53,63, 2019’da yüzde 45,4, 2020’de yüzde 32,69, 2021’de yüzde 47,58, 2022’de yüzde 44,25, 2023’te yüzde 21,29, 2024’te yüzde 34,38, 2025’te yüzde 24,51 düzeyindeydi.

Bu yılın aynı tarihinde kaydedilen yüzde 52,43’lük oran, son 10 yılın 18 Ekim verileri arasında 2017 ve 2018’in ardından en yüksek üçüncü seviyeye karşılık geliyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
baraj doluluk oranları İstanbul sağanak yağış
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