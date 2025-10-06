ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2025 08:35
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2025 08:37
1 dk Okuma

İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 23 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin hileli yöntemlerle devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıkları iddia edildi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 23 kişi hakkında gözaltı kararı
Fotoğraf:AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ile bağlantılı şirketlerin yetkilisi 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın geçtiği habere göre, Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin hileli yöntemlerle devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıkları iddia edildi.

Soruşturma çerçevesinde, şüpheliler hakkında şu suçlardan işlem yapıldığı bildirildi:

*1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlerine muhalefet,

*4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet,

*1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet.

Gözaltı işlemlerinin, İstanbul merkezli olarak çeşitli illerde eş zamanlı yürütüldüğü öğrenildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gözaltı Çağlayan'da İstanbul Adliyesi
