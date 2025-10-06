İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 23 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ile bağlantılı şirketlerin yetkilisi 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın geçtiği habere göre, Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin hileli yöntemlerle devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıkları iddia edildi.

Soruşturma çerçevesinde, şüpheliler hakkında şu suçlardan işlem yapıldığı bildirildi:

*1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlerine muhalefet,

*4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet,

*1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet.

Gözaltı işlemlerinin, İstanbul merkezli olarak çeşitli illerde eş zamanlı yürütüldüğü öğrenildi.

