İstanbul Adliyesine saldırıyla ilgili operasyonda 90 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik saldırıya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Yerlikaya dünkü açıklamasında, “İstanbul Emniyetimiz, bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve 40 şahıs gözaltına alındı, operasyonlarımız devam ediyor” dedi.

Bu sabah ise gözaltı sayısı 90 oldu.

Yaralılar tedavi altında

Saldırganların, D Blok önündeki görevli polis memurları tarafından GBT yapılmak üzere durdurulduğunu, ancak kadın saldırganın önce biber gazı sıktığını, ardından da silahla ateş etmeye başladığını aktaran Yerlikaya, burada bir polisin yaralandığını söyledi.

Ardından saldırganların, Çağlayan Adliyesi C Blok istikametine doğru koştuğunu ifade eden Yerlikaya, “Burada çıkan çatışmada her iki terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz, 3 vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor” diye konuştu.

8 ayda 269 gözaltı

Yerlikaya, “1 Haziran 2023'ten 6 Şubat 2024 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı olarak sol terör örgütlerine 335 operasyon düzenlemişiz. Bu operasyonlarda 269 DHKP/C'li terörist gözaltına alındı” bilgisini de verdi.

Gözaltına alınanlardan 30'unun tutuklandığını, 137'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, operasyonlarda 6 kişinin de öldürüldüğünü ekledi.

İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı

(AS)