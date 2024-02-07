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HABER
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 15:06
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 15:08
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İstanbul Adliyesi’ndeki saldırıda hayatını kaybeden Karataş son yolculuğuna uğurlandı

Dilfiraz Karataş’ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, “Akrabasının 40 yemeğine, yani mevlidine gidiyordu. Metrobüsten iniyor ve kendisini çatışmanın içinde buluyor. Dünyalar güzeli bir insan. Sabah çocuklarına kahvaltısını verip Çağlayan'a gidiyor ve ölüyor” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İstanbul Adliyesi’ndeki saldırıda hayatını kaybeden Karataş son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraf: X

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda vurularak hayatını kaybeden 57 yaşındaki Dilfiraz Karataş'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Karataş'ın cenazesi, bu sabah önce Bağcılar Cemevi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde Karataş'ın eşi, oğlu ve kızı taziyeleri kabul etti.

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Törene, Karataş'ın yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Karataş'ın cenazesi, törenin ardından götürüldüğü Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Dilfiraz Karataş'ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tesadüf bir ölüm diyelim. Akrabasının 40 yemeğine, yani mevlidine gidiyordu. Metrobüsten iniyor ve kendisini çatışmanın içinde buluyor. Dünyalar güzeli bir insan. Sabah çocuklarına kahvaltısını verip Çağlayan'a gidiyor ve ölüyor. Bir öğretmen kızımız, bir acılı veteriner oğlumuz ve acılı bir baba bıraktı geride” dedi.

Saldırıda yaralanan 6 kişiden 2'sinin dün taburcu edildiğini söyleyen İstanbul Valisi Gül, “2'si polis olmak üzere diğer 2 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumları iyi” bilgisini verdi.

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(AS)

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