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HABER
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 13:58
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 14:02
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“İstanbul Adliyesi” soruşturmasında 94 kişi gözaltında

Halkın Hukuk Bürosunda gözaltına alınan, ÇHD yöneticisi ve üyesi avukatlar Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Berrak Çağlar ve Didem Baydar Ünsal’ın ifade işlemlerinin bugün başlaması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
“İstanbul Adliyesi” soruşturmasında 94 kişi gözaltında
Fotoğraf: AA

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırıya ilişkin açılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınanlardan, 24 saatlik gözaltı süresi dolanlar bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yeniden Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, bugün ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün düzenlenen polis operasyonlarında 94 kişi gözaltına alınmıştı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahlı saldırı düzenleyen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç ile o sırada adliye önünde bulunan Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

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ÇHD ve HHB’li avukatlar da gözaltında

Halkın Hukuk Bürosunda gözaltına alınan, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticisi ve üyesi olan avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Berrak Çağlar ve Didem Baydar Ünsal’ın ifade işlemlerinin de bugün başlayacağı açıklandı. Berrak Çağlar’ın eşi Ali Sinan Çağlar da büroda bulunduğu sırada gözaltına alındı.

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TAYAD’ın açıklamasına göre gözaltına alınanlar arasında ayrıca, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sarıyer Şube yöneticisi Şimal Deniz, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi aileler ile 2 yılı aşkın süredir ev hapsinde olan Ayten Öztürk de bulunuyor.

Fotoğraf, Ayten Öztürk’ün evine düzenlenen baskından.

İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı
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(AS)

istanbul adliyesi silahlı saldırı
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