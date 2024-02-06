İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı

İstanbul, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin C Kapısının önünde bu sabah saat 11.46'da silahlı saldırı düzenlendi.

Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yerlikaya: 2 saldırgan öldü, 6 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır” açıklamasını yaptı.

Bakan Yelikaya, ikinci açıklamasında da "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kimlikleri belirlendi

AA’nın haberine göre, vurulan saldırganların DHKP/C üyeleri Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Saldırganın kız kardeşi hakim karşısındaydı

AA’nın haberine göre, silahlı saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra, saldırıyı gerçekleştirenlerden Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç’un yargılandığı davanın duruşması görüldü. Necmiye Birkoç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakim karşısına çıktı.

Polis, tutuklu yargılanan Necmiye Birkoç'u, duruşmayı izlemeye giden diğer kardeşleri ile 2 kişiyi daha saldırıyla ilgili ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.

Bir yaralı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda yaralananlardan Dilfiraz Karataş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay anı bölgedeki güvenlik kameraları ve cep telefonları tarafından kaydedildi https://t.co/RGgq9BhX4O pic.twitter.com/FpbSVNJVKG — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 6, 2024

Sözcü muhabiri Kardelen Kocatürk, adliyedeki şüpheli paketin bomba imha inceleme ekiplerince incelendiğini, paketin içerisinde kıyafet olduğunun anlaşıldığını söyledi. Bomba imha ekipleri, olay yerinde de inceleme yaptı. Muhabir Ali Selim Yaman da inceleme sonucunda herhangi bir bomba bulunmadığını ekledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yine sosyal medyadan, “İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Yayın yasağı kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak ‘yayın yasağı’ kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

(AS)