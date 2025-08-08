İstanbul Adliyesi'nde polis bir kişiyi tişörtündeki 'lezbiyen' yazısı nedeniyle alıkoydu

23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne katılan LGBTİ+’lar ve eylemi takip eden gazeteciler bugün İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Duruşma öncesi yargılananlara destek vermek ve duruşmayı takip etmek isteyen geniş bir kitle Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.
Polis, adliye girişinde bir kişiyi “All the cool girls are lesbians (Tüm havalı kızlar lezbiyen)” yazan tişört nedeniyle alıkoydu.
Yaklaşık bir saat adliyedeki polis merkezinde tutulan kişi, avukatların müdahalesiyle ve tişörtü değiştirmesi koşuluyla serbest bırakıldı.
Alıkonulan kişi, tişörtü çantaya koyarak polis merkezinden ayrılabildi.
Gazetecilere ve aktivistlere Onur Yürüyüşü davası
7 Ağustos 2025
(BK/HA)