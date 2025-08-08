ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2025 11:41
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2025 12:05
1 dk Okuma

İstanbul Adliyesi'nde polis bir kişiyi tişörtündeki 'lezbiyen' yazısı nedeniyle alıkoydu

23. İstanbul Onur Yürüyüşü davasında yargılananlara destek vermeye giden bir kişi tişörtündeki “lezbiyen” yazısı gerekçe gösterilerek adliye girişinde alıkonuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi / X

23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne katılan LGBTİ+’lar ve eylemi takip eden gazeteciler bugün İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesi yargılananlara destek vermek ve duruşmayı takip etmek isteyen geniş bir kitle Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Polis, adliye girişinde bir kişiyi “All the cool girls are lesbians (Tüm havalı kızlar lezbiyen)” yazan tişört nedeniyle alıkoydu.

Yaklaşık bir saat adliyedeki polis merkezinde tutulan kişi, avukatların müdahalesiyle ve tişörtü değiştirmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

Alıkonulan kişi, tişörtü çantaya koyarak polis merkezinden ayrılabildi.

7 Ağustos 2025

(BK/HA)

Haber Yeri
İstanbul
lezbiyen LGBTİ +
