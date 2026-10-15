ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.10.2026 14:56 15 Ekim 2026 14:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.10.2026 15:40 15 Ekim 2026 15:40
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul'a yeni sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, cuma yeniden başlayacak yağışların cumartesi kuvvetleneceği uyarısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise dünkü sağanakta yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul'a yeni sağanak uyarısı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İstanbul Valiliği, kentte yeniden kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Valilik, sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayandırılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi’nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların bu geceden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ancak yağışların yarın (16 Ekim) sabah yeniden başlayacağı, özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki kuzey ilçeleri ile Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Cuma gecesinden itibaren şiddetini artırması beklenen yağışların, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevresinde kuvvetli şekilde etkili olacağı bildirildi.

Valilik, 14 Ekim’deki sağanağın yol açtığı olumsuzlukların henüz giderilemediğine dikkat çekerek yeni yağışların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte son 84 yılın en yoğun yağışlarından birinin yaşandığını açıkladı. Boğaz çevresi ile Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Şişli, Başakşehir, Büyükçekmece, Kağıthane ve Beykoz’da metrekareye 130 ila 277 kilogram yağış düştü. İBB, sağanak sırasında su baskını, rögar taşması, yol çökmesi, mahsur kalma ve ağaç devrilmesi gibi olaylarla ilgili toplam 9 bin 755 ihbar alındığını bildirdi. Valilik ise sağanak nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp dört kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

Gürlek’ten soruşturma açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’daki şiddetli yağış ve su baskınları sırasında yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul sel akın gürlek İstanbul Valiliği sağanak yağış
ilgili haberler
Çevre mühendisleri uyardı: Sebep yağmur değil, rant ve talan
Bugün 14:16
/haber/cevre-muhendisleri-uyardi-sebep-yagmur-degil-rant-ve-talan-324451
İstanbul’da dereler taştı: Yapılaşma su yollarını nasıl değiştirdi?
Bugün 13:00
/haber/istanbulda-dereler-tasti-yapilasma-su-yollarini-nasil-degistirdi-324437
İstanbul’da sel baskınları: 2 kişi hayatını kaybetti, 595 kişi mahsur kaldı, 8 bin 515 ihbar alındı
Bugün 11:44
/haber/istanbulda-sel-baskinlari-2-kisi-hayatini-kaybetti-595-kisi-mahsur-kaldi-8-bin-515-ihbar-alindi-324438
İstanbul'u sel aldı: 1.277 su baskını, bir ölüm, 15 heyelan, binlerce yardım çağrısı
14 Ekim 2026
/haber/istanbul-u-sel-aldi-1-277-su-baskini-bir-olum-15-heyelan-binlerce-yardim-cagrisi-324426
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Çevre mühendisleri uyardı: Sebep yağmur değil, rant ve talan
Bugün 14:16
/haber/cevre-muhendisleri-uyardi-sebep-yagmur-degil-rant-ve-talan-324451
İstanbul’da dereler taştı: Yapılaşma su yollarını nasıl değiştirdi?
Bugün 13:00
/haber/istanbulda-dereler-tasti-yapilasma-su-yollarini-nasil-degistirdi-324437
İstanbul’da sel baskınları: 2 kişi hayatını kaybetti, 595 kişi mahsur kaldı, 8 bin 515 ihbar alındı
Bugün 11:44
/haber/istanbulda-sel-baskinlari-2-kisi-hayatini-kaybetti-595-kisi-mahsur-kaldi-8-bin-515-ihbar-alindi-324438
İstanbul'u sel aldı: 1.277 su baskını, bir ölüm, 15 heyelan, binlerce yardım çağrısı
14 Ekim 2026
/haber/istanbul-u-sel-aldi-1-277-su-baskini-bir-olum-15-heyelan-binlerce-yardim-cagrisi-324426
Sayfa Başına Git