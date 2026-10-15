İstanbul'a yeni sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yeniden kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Valilik, sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayandırılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi’nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların bu geceden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ancak yağışların yarın (16 Ekim) sabah yeniden başlayacağı, özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki kuzey ilçeleri ile Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Cuma gecesinden itibaren şiddetini artırması beklenen yağışların, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevresinde kuvvetli şekilde etkili olacağı bildirildi.

Valilik, 14 Ekim’deki sağanağın yol açtığı olumsuzlukların henüz giderilemediğine dikkat çekerek yeni yağışların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte son 84 yılın en yoğun yağışlarından birinin yaşandığını açıkladı. Boğaz çevresi ile Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Şişli, Başakşehir, Büyükçekmece, Kağıthane ve Beykoz’da metrekareye 130 ila 277 kilogram yağış düştü. İBB, sağanak sırasında su baskını, rögar taşması, yol çökmesi, mahsur kalma ve ağaç devrilmesi gibi olaylarla ilgili toplam 9 bin 755 ihbar alındığını bildirdi. Valilik ise sağanak nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp dört kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

Gürlek’ten soruşturma açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’daki şiddetli yağış ve su baskınları sırasında yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

(EMK)