İstanbul'a gelmesine izin verilmeyen İlham Ahmed: Kendimizi Türkiye’de, Türkiye’yi burada görmek istiyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Bakırköy'de bulunan Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı" düzenledi.

Konferansta, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda siyasetçi, akademisyen, hukukçu ve aktivist Barış ve Demokratik Toplum sürecini dünya deneyimleriyle birlikte konferansta tartıştı.

BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM KONFERANSI Abdullah Öcalan: Demokratik toplum sosyalizmi temelinde kurtuluşa yürüme zamanı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, İstanbul’da düzenlen Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı’na telekonferans yöntemi ile katıldı.

Konferansın açılış konuşmalarından birini yapan İlham Ahmed özetle şunları söyledi:

"Biz şu anda Suriye’de bir merhaleden geçiyoruz. Baas rejimi sonrası yeni bir sürece girdik. Demokratik Bir yönetim kurmaya çalışıyoruz. Çok sorunlar var. Ancak biz Arap, Kürt, Türkmen hepimiz buradayız. Baas rejiminde hepimiz öldürülüyorduk. Ancak şu anda barış içinde yaşamamızın bir fırsatımız var. Bizim diyaloga ihtiyacımız var. Baas rejimi döneminde biz Arap, Ermeni, Türkmen hepimiz aramızda bir anlaşma imzaladık. Dil, kültür her şeye dair bir sözleşme vardı. Burada kadının özgürlüğünü de savunduk. Burada kadın eşitliğinde önemli bir adım oldu. Her yerde savaş varken, bölgemizde inşa vardı. Çok saldırı oldu. Ancak bu oluşan sistem ve anlaşmayla hem kendimizi savunduk hem kültürümüzü savunduk. İnançlarımızı anlaşma altında özgürce yaşadık. Suriye’nin için özerk yönetimin önemi çoktur.

"Komünal hayata inanıyoruz"

"Demokratik bir anlaşma olursa ve hakları yer alırsa bu sistem Abdullah Öcalan’ın Suriye’deyken çok önemli etkileri oldu Suriye halkında. Özerk yönetim bugün önemli bir rol oynuyorsa onun etkileriyle olmuştur. Bugün barış üzerine tartışmaları önemli buluyorum. İradeyle tartışılmalıdır. Süreç Türkiye’de başladığında hemen etkisini gördük. Savaş son buldu. Biz Türkiye’yle diyalog içinde olmak istiyoruz. Sınırlarımız açılsın. Bunlar önemlidir. Biz yüzden dikkatlice bu Türkiye’deki barış sürecinin nihayete ermesini istiyor ve diliyoruz. Halen savaş çatışma diyenlerin seslerin kısılması lazım. Türkiye bunu yapabilir. Bu anlamda barışa desteğin arttırılması lazım.

"Türkiye’nin Şam hükümetiyle görüşmesi var, bizimle bir kanalı var. Ortadoğu yeniden dizayn ediliyor. Türkiye’nin rolü de burada büyük. Eğer Türkiye, Suriye ile barışa ulaşırsa buradan daha iyi bir şekilde çıkacaktır. O yüzden barış önemlidir. Korkusuzca barış talep edilmelidir. Biz ülkelerin parçalanmasından yana değiliz. Suriye’de de başka yerlerde de böyle bir amacımız yok. Biz komünal hayata inanıyoruz. Türkmen, Arap, Kürtlerle komünal yaşamaya çalışıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz.



"Kendimizi Türkiye’de, Türkiye’yi burada görmek istiyoruz. Amerika’nın başkanına sesleniyor her zaman ‘barış’ diyorsa Türkiye ve Suriye’de de barışa el atsın, ancak anlamlı bir barışa. Bugün herkesin sorumluluk alması gerekiyor ki bir daha anneler ağlamasın ve kanlar akmasın diyor. Barışa omuz vermeliyiz."

(AB)