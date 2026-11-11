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YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 14:12 11 Kasım 2026 14:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 14:24 11 Kasım 2026 14:24
Okuma Okuma:  3 dakika

İstanbul'a fırtına uyarısı: Rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşacak

İstanbul Valiliği, perşembe günü başlayacak fırtınanın cuma günü şiddetleneceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul'a fırtına uyarısı: Rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşacak
Fotoğraf: AA
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

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Valiliğin bugün (11 Kasım) yaptığı açıklamaya göre, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgârın cuma günü saatte 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtına cuma günü şiddetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esen rüzgârın hızı saatte 30 ila 50 kilometre arasında değişecek.

12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye, zaman zaman ise 60 ila 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.

13 Kasım Cuma sabahından itibaren fırtınanın şiddetini artırarak saatte 60 ila 90 kilometre hızla esebileceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgârın 14 Kasım Cumartesi akşamından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Valilikten ulaşım ve çatı uçması uyarısı

İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent sakinlerini dikkatli olmaya çağırdı.

Açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi risklere dikkat çekildi.

AKOM'dan sağanak yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda fırtınaya karşı uyardı.

AKOM'un değerlendirmesine göre, perşembe ve cuma günleri rüzgârın saatte 40 ila 80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Cumartesi günü ise kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında olabileceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının hafta içinde 20 derecenin üzerinde seyretmesi, hafta sonundan itibaren ise düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM'un tahminleri doğrultusunda, İstanbulluların özellikle cuma günü kuvvetli fırtınaya, cumartesi günü ise sağanak yağışa karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
fırtına sağanak sağanak yağış İstanbul Valiliği akom
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