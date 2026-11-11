İstanbul'a fırtına uyarısı: Rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşacak

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
"İklim kriziyle birlikte İstanbul'da sel riski büyüyor"
Valiliğin bugün (11 Kasım) yaptığı açıklamaya göre, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgârın cuma günü saatte 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
İLİMİZDE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINAYA DİKKAT! 🌬️ Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; 💨 İlimizde bugün (Çarşamba) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esen rüzgârın; 💨 12.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat), 💨 13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 🌬️ Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. ⚠️ Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. @gul_davut— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 11, 2026
Fırtına cuma günü şiddetlenecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esen rüzgârın hızı saatte 30 ila 50 kilometre arasında değişecek.
12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye, zaman zaman ise 60 ila 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.
13 Kasım Cuma sabahından itibaren fırtınanın şiddetini artırarak saatte 60 ila 90 kilometre hızla esebileceği öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgârın 14 Kasım Cumartesi akşamından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İstanbul'da sel felaketi henüz geride kalmadı: AKOM'dan turuncu alarm
Valilikten ulaşım ve çatı uçması uyarısı
İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent sakinlerini dikkatli olmaya çağırdı.
Açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi risklere dikkat çekildi.
İstanbul’da Hava https://t.co/296foCDAR8— AKOM (@ibbAkom) November 11, 2026
AKOM'dan sağanak yağış uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda fırtınaya karşı uyardı.
AKOM'un değerlendirmesine göre, perşembe ve cuma günleri rüzgârın saatte 40 ila 80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Cumartesi günü ise kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında olabileceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının hafta içinde 20 derecenin üzerinde seyretmesi, hafta sonundan itibaren ise düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji ve AKOM'un tahminleri doğrultusunda, İstanbulluların özellikle cuma günü kuvvetli fırtınaya, cumartesi günü ise sağanak yağışa karşı tedbirli olmaları gerekiyor.
(FY)