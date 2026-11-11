İstanbul'a fırtına uyarısı: Rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşacak

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin bugün (11 Kasım) yaptığı açıklamaya göre, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgârın cuma günü saatte 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İLİMİZDE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINAYA DİKKAT! 🌬️ Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; 💨 İlimizde bugün (Çarşamba) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esen rüzgârın; 💨 12.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat), 💨 13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 🌬️ Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. ⚠️ Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. @gul_davut