İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İmamoğlu iddianamesini kabul etti

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Haberi Anadolu Ajansı (AA) duyurdu.

Duruşma tarihi mahkemenin hazırlayacağı tensip zaptının ardından belli olacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 11 Kasım’da 3 bin 700 sayfayı aşkın iddianameyi mahkemeye gönderdiklerini açıklamıştı.

CMK madde 174’e göre mahkemenin iddianameyi kabul etmesi gereken süre 15 günle sınırlıydı. Mahkeme 14. günde 3 bin 700 sayfalık iddianamenin incelemesini bitirmiş oldu.

İddianamede 105'i tutuklu olmak üzere 402 kişi 'sanık' sıfatıyla yer alıyor. İmamoğlu'nun 142 eylemden dolayı 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamedeki isimlere, "suç örgütü kurma", "suç örgütü yönetme", "rüşvet alma", "rüşvet verme" suçlamaları yöneltiliyor.

"Dosyalar erişime açılmadı"

Dosyanın avukatlarından Hüseyin Ersöz, iddianamenin kabulünün ardından avukatların erişimine açılması gereken dosyalara halen ulaşamadıklarını duyurdu.

Ersöz "Normalde iddianamenin kabulü kararı ile dosya içeriğine UYAP üzerden ulaşma imkanı da elde edebiliyoruz. Ancak bu dosyada UYAP’a girdiğimizde neredeyse hiçbir evrakın yüklenmediğini yada avukatların erişimine açılmadığını gördük. 10 Kasım 2025 öncesinde dosyaya giren hiçbir evraka şuan UYAP üzerinden bir erişim imkanı yok. Ya fiziki olarak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gidip yüzlerce klasörü incelemek yada Mahkemenin bu evrakı tarayıp avukatların erişimine açmasını beklemek gerekecek. Duruşma günü ve tutukluluk incelemesi için verilecek kararları da önümüzdeki 10 gün içinde düzenlenecek tensip zaptında görebileceğiz." dedi.

İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor

Emekli Yargıtay hakimi Eminağaoğlu: Savcı ihlal üstüne ihlal yaptı, kendini savunur duruma düşürdü

(HA)