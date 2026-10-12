İstanbul 2 Nolu Barosu'nda Rıza Saka 6 oy farkla başkan seçildi

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı için 3 adayın yarıştığı seçimde, Rıza Saka yeni baro başkanı oldu.

İstanbul Barosu seçime gidiyor: Beş aday, iki ittifak

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dün yapılan genel kurulun ardından baro başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Başkanlık için Ali Kasım Tuna, Rıza Saka ve Murat Güneş'in aday olduğu seçimde, sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı.

Rıza Saka, 1022 oyla baro başkanlığına seçildi. Ali Kasım Tuna 1016, Murat Güneş ise 51 oy aldı. 31 oyun ise geçersiz sayıldı

Seçimlerin ardından açıklama yapan Saka, "Bu demokratik yarışa olgun bir şekilde katılan tüm adaylara ve bu seçimlere katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizim için yeni bir dönemin başlangıcı. İnşallah seçime katılan adaylarımız, bütün ekiplerimizle birlikte yeni dönem için baromuzun daha da büyüyüp güçlenmesi için el birliğiyle çalışacağız. 2 Nolu Baro için daha güzel, daha güçlü günler olacak." ifadeşerini kullandı.

Ali Kasım Tuna ise ilçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Tuna “İki aday arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığı hususu gözden kaçırılmamalıdır. Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda İlçe Seçim Kurulu’na gerekli başvurular yapılmış olup hukuki sürecin sonucunu beklemekteyiz. Önemle vurgulamak isteriz ki seçimler, yalnızca oyların sayılmasıyla değil, yasal itiraz sürecinin tamamlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla itirazlarımız henüz karara bağlanmamışken seçim sonuçlarının kesinleşmiş gibi kamuoyuna sunulması doğru değildir." diye açıklama yaptı.

Kaybeden aday AKP’nin desteğini almıştı

Seçim öncesinde Ali Kasım Tuna’nın adaylığına AKP cephesinden açık destek gelmişti. AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 5 Ekim’de Tuna’nın adaylık tanıtım toplantısına katılmış, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Tuna’ya desteğini açıklamıştı. Tuna’nın listesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır da yer alıyordu.

Ancak başkan seçilen Rıza Saka da geçmişte AKP Ataşehir İlçe Başkanlığı yaptı. Kadıköy Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerinde bulundu; İBB Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

2009-2012 yılları arasında Hukukun Üstünlüğü Platformu’nun başkanlığını üstlendi. 2012’de İstanbul Barosu seçimine bu platformun adayı olarak katıldı. Ümit Kocasakal’ın kazandığı seçimde 4 bin 650 oyla ikinci oldu.

Saka, o seçimde İstanbul Barosu’nun siyasi tartışmalara yoğunlaşmasını eleştirmiş, meslek sorunlarının çözümüne öncelik verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Öte yandan İstanbul Barosu ise Genel Kurulu ve başkanlık seçimini 24-25 Ekim’de yapacak.

İstanbul 2 Nolu Barosu’nun kuruluşu

İstanbul 2 Nolu Barosu, AKP ve MHP'nin desteğiyle 11 Temmuz 2020'de TBMM'de kabul edilen ve 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "çoklu baro" düzenlemesinin ardından kuruldu.

7249 sayılı kanunla, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde en az 2 bin avukatla yeni bir baro kurulmasının önü açıldı. Düzenleme, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çok sayıda baronun tepkisini çekti. Baro başkanları, düzenlemenin savunma mesleğini böleceği ve baroların bağımsızlığını zayıflatacağı gerekçesiyle Ankara'ya "Savunma Yürüyüşü" düzenledi.

Tepkilere rağmen yasalaşan düzenlemenin ardından, Hukukun Üstünlüğü Platformu çevresindeki avukatların da yer aldığı bir grup, İstanbul'da ikinci baronun kurulması için harekete geçti. Ağustos 2020'de Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) başvuru yapıldı.

İstanbul 2 Nolu Barosu, 2 bin 53 kurucu üyeyle 29 Eylül 2020'de tüzel kişilik kazanarak resmen kuruldu. Baronun kurucu başkanı Gönül Yıldız oldu.

Temmuz 2021'de yapılan ilk olağan genel kurulda ise Yasin Şamlı, 791 oy alarak baro başkanlığına seçildi. Şamlı, daha sonraki dönemde de başkanlık görevini sürdürdü.

(HA)