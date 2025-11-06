ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 15:49
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 15:53
2 dk Okuma

İstanbul 13. Ağır Ceza, AYM’nin Tayfun Kahraman kararına uymadı

Meriç Demir Kahraman, “Vera’yı okuldan alacağım, ona ne diyeceğimi bilmiyorum” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasın'dan cezaevinde olan Şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği “adil yargılanma hakkı ihlali” kararına rağmen yeniden yargılama talebini reddetti.

AYM, 16 Ekim’de açıkladığı gerekçeli kararında, Kahraman’ın “hakkaniyete uygun yargılanma” güvencelerinin ihlal edildiğine hükmetmiş; kararın gereği olarak yerel mahkemenin dosyada yeniden yargılama yapması bekleniyordu.

Mahkemenin gerekçesi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında AYM’yi “yetki gaspı” ile suçladı:
“AYM, bireysel başvuruda hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş; Anayasa ve kanunun emredici hükümlerine aykırı biçimde yetki gaspında bulunmuştur.” Bu gerekçeyle yeniden yargılama talebi reddedildi.

Aileden ilk tepki

Kararın ardından Dr. Meriç Demir Kahraman eşi Tayfun Kahraman'a dair şu paylaşımı yaptı:
“Sabah Silivri’de Tayfun’la görüştük; karardan habersiz, umutla sarıldık. Vera’yı okuldan alacağım ve ona ne diyeceğimi bilmiyorum. AYM kararı uygulanmadığında ne yapılır, bilmiyorum… Perişan haldeyiz.”

Kahraman yaklaşık dört yıldır tutuklu bulunuyor ve cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. Yerel mahkemenin AYM kararına uymaması, dosyada yeni başvuru ve itiraz yollarını gündeme getirdi. Süreç, üst yargı mercilerinin ve AYM’nin olası ihlal kararı uygulamasını denetleme mekanizmalarıyla devam edecek.

Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde
20 Ocak 2025
/haber/gezi-davasi-mahpuslarina-destek-icin-adalet-nobeti-1000-gununde-303765
Türkeş, Gezi davası mahpuslarıyla görüştü
1 Ağustos 2024
/haber/turkes-gezi-davasi-mahpuslariyla-gorustu-298088
Tuğrul Türkeş, Gezi Davası mahpuslarını ziyaret edecek
27 Temmuz 2024
/haber/tugrul-turkes-gezi-davasi-mahpuslarini-ziyaret-edecek-297936
Çakırözer'den AYM'ye Gezi Davası çağrısı
16 Haziran 2024
/haber/cakirozer-den-aym-ye-gezi-davasi-cagrisi-296571
Özel’den Erdoğan’a Gezi davası çağrısı: Arkadaşlarımızın esaretleri son bulmalıdır
28 Mayıs 2024
/haber/ozelden-erdogana-gezi-davasi-cagrisi-arkadaslarimizin-esaretleri-son-bulmalidir-295849
