İşsizlikte iki ayrı Türkiye: Kağıt üstünde azalma, gerçekte rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre geniş dar tanımlı işsizlik yüzde 7,9’da düşerken, geniş tanımlı işsiz sayısı yeni bir rekor kırarak yüzde 28,8 seviyesine yükseldi.

Dar tanımlı işsizlik: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan, kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki kişileri tanımlamak için kullanılıyor. Geniş tanımlı işsizlik: Dar tanımlı işsizlik ise iş bulma ümidini kaybeden, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan, mevsimlik çalışan ve zamana bağlı eksik çalışanların eklenmesiyle bulunan işsizlik türü.

TÜİK’in açıkladığına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (dar tanımlı) bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 11,5 milyondan fazla

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 28,8 oldu. Bu Ocak 2014'ten geri tutulan kayıtlarda tüm zamanların en kötü dördüncü verisi. Mayıs 2020’deki yüzde 29,4, Ocak 2021’deki yüzde 29 ve Haziran 2024’e 29,3’lük serinin ardından 28,8 seviyesi geniş tanımlı işsizlikte yeni bir rekor. Bu da 11 milyon 500 binden fazla kişinin işsiz olduğu anlamına geliyor.

İstihdam edilen kişi sayısı 32,5 milyon

İstihdam edilenlerin sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 49,2 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma yüzde 53,4

İşgücü bir önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11, kadınlarda yüzde 22,6 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,7 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

(HA)