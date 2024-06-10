İşsizlik tarihi zirvede: 10 milyon 712 bin işsiz var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan’ın işsizlik verilerini bugün açıkladı.

TÜİK’e göre pandemi öncesinde, Nisan 2019’da yüzde 13,8 olan dar tanımlı işsizlik Nisan 2024’te yüzde 8,5’e düşerek 3 milyon 42 bin kişiye geriledi.

Ancak aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 19’dan yüzde 27,2’ye çıktı. Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 204 bin artarak 9,1 milyondan 10,7 milyona yükseldi.

COVİD-19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 8,2 puan, işsiz sayısı ise 4 milyon 218 bin kişi arttı. Geniş tanımlı işsizlik de Şubat 2021’de ölçülen yüzde 28’lik orandan sonra yeni bir rekor kırdı.

TÜİK ayrıca dar tanımlı işsizliği erkeklerde yüzde 7,2, geniş tanımlı işsizlik yüzde 23,5 olarak verdi. Kadınlarda bu oran yüzde 11,1’e yüzde 33,7 olarak hesaplandı.

İstihdamda gerileme

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran da erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama çalışma süresi 44,3 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

Resmi işsizlerin yüzde 88’i işsizlik maaşı almıyor

Öte yandan İŞKUR’un Nisan 2024 İşsizlik Sigortası Bültenleri verilerine göre, bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı yalnızca 367 bin kişi. Yani Nisan 2024’te resmi işsizlerin sadece yüzde 12,1’i işsizlik ödeneğinden faydalanabildi. 2,6 milyonu aşkın işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 87,9’unun işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor.

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(HA)