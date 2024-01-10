İşsizlik artışta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik Haziran'dan beri ilk kez artış gösterdi. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Kasım 2023’te bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise (geniş tanımlı işsizlik) yüzde 22,7 oldu. Bir önceki aya göre artış 1,3 puan oldu.

Kadınlar işgücünde erkeklerin yarısı kadar

İstihdam edilenlerin sayısı Kasım 2023’te bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi olarak ölçüldü. İstihdam oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü de Kasım 2023’te bir önceki aya göre 122 bin kişi azaldı ve 34 milyon 726 bin kişi olarak açıklandı. İşgücüne katılma oranı 0,2 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 43,8 saat oldu

(HA)