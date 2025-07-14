İşsiz yine fondan yoksun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile, İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden belirli amaçlarla yapılacak harcamalara ayrılan pay artırıldı.

Halihazırda yüzde 30 olan oranı yüzde 50’ye çıkarıldı. Karar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48. maddesinin yedinci fıkrası doğrultusunda alındı.

Söz konusu fıkraya göre fon gelirlerinin bir kısmı yalnızca işsizlik ödeneği değil; aynı zamanda kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işbaşı eğitim programları gibi çeşitli istihdam destekleri için kullanılabiliyor.

Kanunun “İşsizlik sigortasına ilişkin genel hükümler” başlıklı 48. Maddesi şöyle: "Fonun bir önceki yıl prim gelirlerinin % 30’u; işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına atanan ve Kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir. Bu oranı % 50’ye kadar çıkarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir."

Ne anlama geliyor?

Karar, fon kaynaklarının işsizlik maaşının dışındaki alanlarda daha fazla kullanılabileceğini gösteriyor.

Daha önceki uygulamalarda da benzer oran artırımları ile fon kaynakları çoğunlukla devletin istihdam teşvikleri veya ekonomik kriz dönemlerinde işverene yönelik destekler için kullanılmıştı.

Ancak bu tür kararlar uzun süredir işçi sendikalarının ve muhalefetin eleştirilerine konu oluyor. Eleştirilerin temelinde, fonun esas amacının işsiz kalanlara destek sağlamak olduğu, ancak kaynakların işveren desteklerine kaydırıldığı endişesi yer alıyor.

(HA)