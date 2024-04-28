İsrailliler hükümeti protesto etti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı, her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar bu hafta da geniş katılımla devam etti.

On binlerce kişi, dün akşam, Gazze'deki çatışma ve rehinelerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep eden protestolarını yineledi.

Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin farklı noktalarındaki gösterilerde, rehinelerin geri getirilmesi talep edildi.

Protestoların merkezi, on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin yakınları da yakındaki Savunma Bakanlığı önünde Netanyahu ve öncülük ettiği hükümete eleştirilerini yöneltti.

Rehinelerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!", yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, “Bibi "(Netanyahu) rehineleri serbest bırak” diye bağırdı.

Kaplan Caddesi’nden yürüyerek bakanlık binasının önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, rehine takası talep eden göstericilerle eylemlerini sürdürdü. Göstericiler, buradan ayrılarak kalabalık gruplar halinde kentin sokaklarında ilerledi.

İsrail polisi, kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'na çıkışlarda demir bariyerler kurarak konuşlandı.

Ayalon Otoyolu'na ilerlemek isteyen göstericilere İsrail polisi atlı birliklerle müdahale etti.

Netanyahu'nun evinin önünde de gösteri

Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutu çevresinde de binden fazla gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı.

Batı Kudüs'te de binlerce kişi, rehinelerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması ve erken seçim talebiyle yürüdü.

Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin farklı yerlerinde yolları ve kavşakları kapattı.

İsrailli rehineler, hükümete seslendi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün elindeki iki İsraillinin, "rehine takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayımlandı. Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yayımlanan videoda, rehineler Kate Seagal (64) ve Omri Miran (47), İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etti ve en kısa zamanda rehine takası anlaşması yapılmasını istedi. Videoda öncelikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın daha önce yaptığı ve "askeri baskının rehinelerin kurtuluşunun tek yolu olduğu ve askeri baskı arttıkça rehinelere ulaşma şansının da artacağı" yönündeki açıklamalarına yer verildi. Videoda konuşan rehinelerden Seagal, "Bazen bizden vazgeçtiğiniz hissine kapılıyoruz. Başbakan ve tüm bakanlardan müzakerelerde esnek olmalarını istiyorum. İşi ağırdan aldığınızı düşünüyoruz çünkü bir takas anlaşmasına varılması çok uzun sürdü. Kudüs'te ve Tel Aviv'de birçok gösteri yapıldığını gördüm ve bu gösterilerin devam etmesini istiyorum" dedi. Diğer rehine Miran, Hamas'ın elinde 200 günü aşkın süredir rehine olduğunu dile getirdi, "Canlı olarak buradan çıkmamız için bir anlaşmaya varılmasının zamanı geldi. Gösteriler de dahil olmak üzere her türlü yolu kullanarak hükümete baskı yapmak için elinizden geleni yapmanızı istiyorum" diye konuştu. Video, rehinelerin konuşmasının ardından "Nazist liderleriniz, rehine alınan çocuklarınızın kaderini veya duygularını umursamıyor. İş işten geçmeden onlara yetişin" yazısıyla son buldu.

Rehine takası müzakereleri Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, elindeki 2 İsraillinin "rehine takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayınladtı. Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yayınlanan videoda, rehineler İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etti ve en kısa zamanda rehine takası anlaşması yapılmasını istedi. Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti, dün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Hamas, İsrail'in, rehine değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını, öneriyi inceleyerek hareketin yanıtını arabuluculara sunacağını duyurdu. Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile rehine takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların başında Hamas'ın kalıcı bir ateşkes istemesi buna karşın İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ısrar etmesinin geldiği belirtiliyor. Hamas, Gazze Şeridi içinde zorla yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla Filistinlinin kuzeydeki evlerine geri dönmesini talep ediyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkes ve rehine takası anlaşması imzalanması halinde hükümeti devirmekle tehdit etti. İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları hayatını kaybetmiş olan 130'dan fazla İsrailli rehine bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli rehine sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)